Tahran’dan ABD’nin Deniz Ablukasına Karşı Misilleme Uyarısı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran, ABD’nin son dönemde İran limanlarına yönelik abluka niteliğindeki adımları ve denizde el koyma girişimlerine tepki gösterdi. Tahran’dan yapılan açıklamada, Washington’un baskı politikalarının sürmesi halinde ülkenin Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nda karşılık verebileceği ifade edildi.

Açıklamada, bölgedeki deniz trafiğinin uluslararası ticaret açısından kritik önemde olduğu vurgulanırken, İran’ın kendi çıkarlarını korumak için çeşitli güvenlik ve seyrüsefer tedbirlerini devreye sokabileceği dile getirildi. Tahran, gerilimin tırmanmaması için ABD’nin mevcut uygulamalarını gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.

Yetkililer, durumun seyrine göre atılacak adımların bölgesel ve uluslararası etkilerinin de dikkate alınacağını kaydetti.