İşgalci İsrail Ordusunun Güney Lübnan’a Düzenlediği Hava Saldırısı Ateşkes Tartışmalarını Yeniden Alevlendirdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan–İşgalci İsrail sınır hattında süren kırılgan ateşkes, işgalci İsrail ordusunun Güney Lübnan’a yönelik yeni bir hava saldırısı ile yeniden sarsıldı. Lübnanlı yerel kaynaklar, saldırının sınır bölgesindeki birkaç noktayı hedef aldığını ve bölgede patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Lübnan ordusu ve sivil savunma ekipleri bölgeye sevk edilirken, can kaybı veya yaralanmalara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. İşgalci İsrail ordusu ise operasyonla ilgili detay vermese de saldırının “güvenlik tehditlerine karşılık olarak” gerçekleştirildiğini belirttiği kısa bir açıklama yayımladı.

Olay, uluslararası toplumda endişeyle karşılandı. Bölgedeki ateşkesin korunması için yoğun diplomatik çabaların sürdüğü bir dönemde yaşanan saldırı, “gerilimin yeniden tırmanma riski” tartışmalarını alevlendirdi.

Lübnan hükümeti ise ateşkese zarar veren her eylemin bölge güvenliğini tehlikeye attığını belirterek uluslararası kuruluşlara çağrıda bulundu.

Sınır hattındaki durumun, önümüzdeki günlerde diplomatik temasları hızlandırması bekleniyor.