Türkiye’deki Minab Anmasında Çocukların Protestosu Öne Çıktı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Geçtiğimiz şubat ayında İran’ın güneyindeki Minab’da bulunan bir kız ilkokulunun hedef alınması sonucu 120’si öğrenci olmak üzere toplam 156 sivil hayatını kaybetmişti. Olayın üzerinden zaman geçmesine rağmen, saldırının etkileri ve yarattığı toplumsal tepki hâlâ sürüyor.

Türkiye’de düzenlenen anma programında, saldırıda yaşamını yitiren çocukların anısını yaşatmak isteyen yaşıtları ön sıralarda yer aldı. Törende bir araya gelen çocuklar, saldırıya duydukları tepkilerini çeşitli protesto hareketleriyle ifade etti. Tören sırasında ABD ve İsrail bayraklarının yanı sıra, saldırıdan sorumlu tutuldukları iddia edilen dönemin ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun fotoğrafları çocuklar tarafından yırtılarak protesto edildi.

Duygusal anların yaşandığı programda, çocukların tepkisi hem saldırının acısını hafızalarda tazeledi hem de katılımcılar üzerinde güçlü bir etki bıraktı. Tören boyunca barış vurgusu yapılırken, sivillerin özellikle de çocukların hedef alındığı saldırıların uluslararası toplum tarafından daha kararlı şekilde ele alınması çağrısı dile getirildi.