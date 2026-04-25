Tahran’dan İslamabad İddialarına Net Yanıt

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İranlı siyasi analist ve yetkili isimlerden Merendi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı’nın Pakistan’ın başkenti İslamabad’da ABD’nin eski Başkanı Donald Trump dönemine bağlı herhangi bir temsilciyle görüşme yapacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Merendi, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, İran’ın dış temaslarına ilişkin bilgilerin yalnızca resmî kanallar aracılığıyla duyurulduğunu vurguladı. Açıklamada, kamuoyunda dolaşan spekülasyonların diplomatik süreçleri yansıtmadığı ifade edildi.

Son günlerde bazı medya organlarında İran ve ABD arasında üçüncü bir ülkede olası temaslara ilişkin iddialar gündeme gelmişti. Tahran cephesi ise bu tür haberlerin doğruluğunun teyit edilmeden paylaşılmaması gerektiğini belirterek, resmi açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.