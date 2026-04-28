İran Ordusu: “Hedef Bankası ve Teçhizat Tamamen Güncellendi”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Ordusu, savunma kapasitesine yönelik kapsamlı güncellemelerin tamamlandığını açıkladı. Ordu sözcüsü, yapılan çalışmalar kapsamında hem hedef bankasının hem de kritik askeri teçhizatın tamamen yenilendiğini belirtti.

Açıklamada, hedef bankasının modern istihbarat verileriyle yeniden yapılandırıldığı ve farklı harekât senaryoları için çok katmanlı bir planlama sisteminin oluşturulduğu ifade edildi. Sözcü, “Tüm birimlerimiz, güncellenmiş hedefleme altyapısı ve yeni teçhizat setleriyle tam hazırlık durumuna geçirilmiştir” dedi.

Güncelleme sürecinin; keşif kabiliyetleri, elektronik harp unsurları, uzun menzilli savunma sistemleri ve hassas vuruş yeteneklerinin modernizasyonunu içerdiği bildirildi. Sürecin tamamlanmasıyla ordunun bölgede ortaya çıkabilecek tehditlere karşı daha hızlı ve etkili tepki verme kapasitesine ulaştığı vurgulandı.

Askeri uzmanlar, yapılan modernizasyonun İran’ın genel savunma mimarisi açısından kritik bir aşamayı temsil ettiğini ve yeni hedef bankasının operasyonel planlamada önemli bir değişim yaratacağını değerlendiriyor.

İran Ordusu’nun açıklamasının, bölgesel tansiyonun yüksek seyrettiği bir döneme denk gelmesi dikkat çekti.