Hanzala Hack Grubu, Körfez’deki 2.379 ABD Deniz Piyadesinin Bilgilerini Sızdırdığını Açıkladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Fars Körfezi’nde artan askeri hareketlilik ve bölgesel gerilimler devam ederken, Hanzala Hack Grubu bölgeyi doğrudan ilgilendiren dikkat çekici bir açıklama yaptı. Grup, Körfez’de konuşlandırılmış 2.379 ABD deniz piyadesine ait tam kimlik bilgilerini ele geçirerek internette yayınladığını iddia etti.

Bildiride, yayımlanan verilerin isim, rütbe, görev birimi, konuşlanma noktası ve iletişim bilgilerini içerdiği belirtilirken, söz konusu sızıntının “bölgedeki Amerikan askeri varlığına karşı yürütülen dijital direnişin bir parçası” olduğu ileri sürüldü.

ABD tarafı ise olayla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, Pentagon kaynakları yerel medyaya yaptıkları kısa değerlendirmelerde iddiaların incelendiğini ve söz konusu sızıntının doğrulanması hâlinde personel güvenliği açısından “kritik bir risk” oluşturacağını belirtti.

Siber güvenlik uzmanları, bu çapta bir veri sızıntısının operasyonel güvenliği etkileme potansiyeline dikkat çekerek, kimlik açıklarının hem sahadaki askerlerin güvenliğini hem de ABD’nin bölgedeki iletişim ağlarını zayıflatabileceğini ifade ediyor.

Hanzala Hack Grubu’nun duyurusu, Körfez’deki askeri gerilimin siber boyutunun da giderek ön plana çıktığını gösterirken, sızıntının doğruluğuna ilişkin resmi incelemenin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.