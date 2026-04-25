İran’dan Pakistan’da Görüşme İddialarına Yalanlama

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Pakistan’da İran ve ABD arasında bir görüşme gerçekleştirileceğine ilişkin ortaya atılan iddiaları yalanladı. Sözcü tarafından yapılan açıklamada, iki ülke temsilcilerinin Pakistan’da bir araya geleceğine dair herhangi bir planın bulunmadığı belirtildi.

Bazı medya organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, İran’ın dış politika temaslarına ilişkin resmi bilgilerin yalnızca yetkili kanallar aracılığıyla duyurulduğu vurgulandı.

Sözcü, kamuoyunun bu tür iddialara itibar etmemesi gerektiğini belirterek, İran’ın uluslararası temaslarıyla ilgili gelişmelerin gerektiğinde resmi açıklamalarla paylaşılacağını kaydetti.