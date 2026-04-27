CDU/CSU’dan Von der Leyen’e “AB’de Bürokrasi Yükünü Hafiflet” Baskısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Almanya’nın ana muhalefet cephesini oluşturan CDU/CSU bloku, Avrupa Birliği kurumlarında giderek yoğunlaştığı belirtilen idari yük ve prosedürlere karşı daha kararlı adımlar atılması gerektiğini savunarak Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e yönelik baskısını artırdı.

Blok içinde yapılan değerlendirmelerde, AB’nin özellikle ekonomi, enerji dönüşümü ve güvenlik politikalarında hız kaybettiği; bunun da karmaşık bürokratik süreçlerden kaynaklandığı ifade ediliyor. CDU/CSU yönetimi, Komisyon’un daha esnek, hızlı karar üreten ve üye ülkelerin rekabet gücünü destekleyen bir yapıya kavuşturulmasını talep ediyor.

Siyasi gözlemciler, söz konusu baskının AB’nin gelecek dönemdeki kurumsal reform tartışmalarına yön verebileceğini, ayrıca Almanya iç siyasetinde de Brüksel’e yönelik yaklaşım konusunda yeni dengelerin oluşmakta olduğuna işaret ediyor.