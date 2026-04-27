Israel Hayom Analizi: “Stratejik Tuzak” Planı Tersine Döndü, İsrail Kendi Denklemi İçinde Sıkıştı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’de yayınlanan Israel Hayom gazetesi, son dönemde İsrail-Hizbullah hattında yaşanan gelişmeleri ele alan bir analizinde, Tel Aviv yönetiminin başlangıçta Hizbullah’ı kontrollü bir gerilim stratejisiyle “stratejik tuzağa” çektiğine inandığını, ancak gelinen noktada planlanan denklemin İsrail aleyhine işlediğini yazdı.

Gazeteye göre, İsrail askeri ve siyasi karar alıcıları, Hizbullah’ı belirli bir angajman çerçevesinde sınırlı çatışma alanına hapsetmeyi hedefliyordu. Ancak sahadaki dinamikler, Hizbullah’ın esnek ve kademeli bir tırmandırma stratejisi izleyerek bu çerçevenin dışına çıktığını gösterdi. Bu durumun, İsrail’in hem kuzey sınırındaki güvenlik hesaplarını hem de bölgesel caydırıcılık söylemini zorladığı belirtiliyor.

Analizde, İsrail’in “kontrollü baskı” doktrini kapsamında attığı adımların, zamanla kendi manevra alanını daralttığı ifade ediliyor. Israel Hayom, Tel Aviv’in artık hem iç kamuoyuna hem de uluslararası arenaya karşı “güçlü ama kontrollü” bir profil gösterme zorunluluğu ile sahadaki fiili riskler arasında sıkıştığı yorumunu yapıyor.

Yazıda ayrıca, Hizbullah’ın askeri kapasitesini tam ölçekli bir savaş eşiğine getirmeden kullanabilme yeteneğinin, İsrail’in hesap ettiği risk matrisini karmaşıklaştırdığına dikkat çekiliyor. Uzmanlar, mevcut gidişatın, Tel Aviv’in uzun vadeli güvenlik stratejisinde yeni ayarlamalar yapmasını kaçınılmaz kılabileceğini belirtiyor.