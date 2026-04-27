İran Meclis Başkanı Galibaf: Trump’ın kartları bitti, bizim çok kartımız var

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın ardı ardına yaşadığı diplomatik ve stratejik başarısızlıklara sert bir dille yanıt verdi. Kalibaf, sosyal medya hesabından yayınladığı bir analizde, ABD’nin ekonomik baskı kartlarının büyük ölçüde tükendiğini, buna karşılık İran’ın hâlâ oynamadığı güçlü kartları olduğunu belirtti.

İran Meclis Başkanı, “Amerikalılar kartlarından çok bahsediyor ama gerçek şu ki onların kartları bitti, bizim ise oynamayı bekleyen çok kartımız var” ifadelerini kullandı. Kalibaf’ın paylaştığı denklemde, İran’ın arz tarafındaki kartları şöyle sıralandı: Hürmüz Boğazı (kısmen oynandı), Babü’l-Mendep Boğazı (henüz oynanmadı), petrol boru hatları (henüz oynanmadı). Buna karşılık ABD’nin talep tarafındaki kartları ise şunlar: stratejik petrol rezervlerini piyasaya sürme (oynadılar), talebi yönetme ve petrol tüketimini azaltma (kısmen oynadılar) ve şimdi de fiyat artışlarını pasif bir şekilde bekleme.

Kalibaf, Trump yönetiminin içinde bulunduğu çaresizliği hicvederek, “Bu listeye, Amerika’daki yaz tatilleri için artan enerji talebini de eklemelisiniz; tabii eğer onları iptal etmeyi düşünmüyorlarsa!” dedi.

“Emperyalist Baskı Stratejisi Tarihsel Olarak Çöktü”

Kalibaf’ın bu çıkışı, Trump’ın İran’a yönelik “maksimum baskı” politikasının iflas ettiğini gösteren bilimsel verilerle de örtüşüyor. Ekonomi uzmanlarının raporlarına göre, ABD’nin 2018’de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından uyguladığı yaptırımlar, İran ekonomisinde geçici düşüşlere yol açsa da, Tahran’ın Çin, Rusya ve bölge ülkeleriyle alternatif ticaret kanalları geliştirmesi sayesinde beklenen “çöküş” gerçekleşmedi. Aksine, ABD’nin bu agresif politikası, İran’ı kendi kendine yeterlilik ve bölgesel işbirliğine itti. Uluslararası Para Fonu (IMF) verileri, İran’ın 2023-2024 döneminde ılımlı bir büyüme kaydettiğini ve enflasyonun kontrol altına alındığını gösteriyor.

Tarihsel bir perspektiften bakıldığında, ABD’nin benzer baskı kartlarını oynadığı Venezuela, Suriye ve Rusya örnekleri de başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu emperyalist strateji, hedef ülkelerin halklarına acı çektirirken, ABD’nin kendi küresel hegemonyasını da aşındırmaktadır. Kalibaf’ın vurguladığı gibi, Hürmüz Boğazı gibi stratejik noktalar üzerindeki İran kontrolü, küresel petrol arzının yüzde 20’sinden fazlasını etkileme kapasitesine sahiptir. Bu, Washington’ın “güç gösterisi” retoriğinin aksine, Tahran’ın somut bir caydırıcılığa sahip olduğunu göstermektedir.

ABD İçinde Trump’a Tepkiler Büyüyor

Trump’ın İran’a yönelik savaş yanlısı söylemleri ve İsrail’e verdiği koşulsuz destek, ABD içinde giderek daha fazla eleştiriye hedef oluyor. Eski Savunma Bakanı William Perry, “Başkan’ın İran’la müzakere yerine sürekli tehdit dilini kullanması, hem ABD ordusunu gereksiz bir riske sokuyor hem de müttefiklerimizin güvenini sarsıyor” açıklamasını yaparken, Demokrat Parti kanadından Temsilciler Meclisi Üyesi Barbara Lee, “Trump’ın İran’daki rejim değişikliği hayalleri, Irak ve Libya felaketlerini tekrarlamaktan başka bir işe yaramaz” uyarısında bulundu. Bilimsel araştırmalar, ekonomik yaptırımların hedef ülkedeki sivil ölümlerini artırdığını ve siyasi istikrarsızlığı derinleştirdiğini kanıtlarken, Trump yönetiminin bu verileri görmezden gelmesi, emperyalist politikanın insaniyete karşı bir suç olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.