El-Menar Analizi: 2026 Güney Lübnan Çatışması Askerî Doktrinleri Değiştirdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- El-Menar televizyonunda yayımlanan analizde, 2026’da Güney Lübnan’da meydana gelen çatışmaların yalnızca sahadaki askeri hareketlilikle sınırlı olmadığı, aynı zamanda istihbarat, elektronik harp ve psikolojik unsurların da yoğun biçimde devreye girdiği belirtildi.

Haberde, söz konusu savaşın tarafların konvansiyonel güç kullanımının ötesine geçerek insansız sistemler, hassas güdümlü mühimmatlar ve çok alanlı koordinasyon gibi unsurları içeren yeni bir operasyonel çerçeve oluşturduğu ifade edildi. Bu durumun, bölgedeki askeri dengeleri ve savunma planlamalarını yeniden şekillendirdiği kaydedildi.

Analizde ayrıca, çatışmanın hem askeri hem de siyasi sonuçlarının uzun vadede etkili olduğu, özellikle sınır güvenliği ve caydırıcılık stratejileri açısından yeni yaklaşımların ortaya çıktığı değerlendirildi. Uzmanlara göre bu savaş, bölgesel aktörlerin gelecekteki angajman kurallarını ve operasyonel hazırlık seviyelerini doğrudan etkileyen bir dönüm noktası olarak görülüyor.

El-Menar’ın değerlendirmesi, söz konusu çatışmanın bölgedeki güvenlik mimarisine dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdığını ortaya koyuyor.