Pakistan kaynakları: Arakçi geliyor, ABD-İran görüşmelerinde bir ‘atılım’ bekleniyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Bugün erken saatlerde, İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar ile telefon görüşmesi yaptı ve bu görüşme her iki tarafça da doğrulandı.

Kaynaklar, Katar merkezli Al Jazeera'ye İran Dışişleri Bakanı'nın bu akşam saatlerinde İslamabad'a geleceğini söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, iki tarafın bölgesel gelişmeler, ateşkes ve ABD-İran ilişkileri bağlamında devam eden diplomatik çabalar hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi. Bakanlık, Dar'ın sürekli diyaloğun önemini vurguladığını, Arakçi'nin ise Pakistan'ın "tutarlı ve yapıcı kolaylaştırıcılık rolünü" takdir ettiğini belirtti.

Öte yandan isimleri açıklanmayan 2 Pakistanlı yetkilinin Associated Press (AP) ajansına yaptığı açıklamada, Arakçi'nin İran ve ABD arasındaki ateşkes sürecine ilişkin temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ı ziyaret edeceği belirtildi. AA'ya konuşan Pakistanlı kaynaklar da Arakçi'nin müzakereler için bugün geç saatlerde İslamabad'a gelmesinin beklendiğini doğruladı.

İran devlet haber ajansı IRNA da Arakçi’nin Pakistan Ordu Komutanı Asim Munir ile ayrı bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi. Bu haftanın başlarında, en az dokuz ABD uçağı şehre gelerek iletişim ekipmanı, araç, güvenlik personeli ve teknik personel bıraktı.