Pekin’in 1 Trilyon Dolarlık Ar-Ge Hamlesi Küresel Teknoloji Dengelerini Değiştiriyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Çin’in Ar-Ge harcamalarında Amerika Birleşik Devletleri’ni ilk kez geçmesi, küresel inovasyon ekosisteminde dikkat çekici bir dönüm noktası olarak yorumlanıyor. Resmi verilere göre Pekin yönetimi, son yıllarda hızla artırdığı teknoloji, yapay zekâ, savunma sanayii, biyoteknoloji ve ileri üretim yatırımlarıyla toplam Ar-Ge bütçesini 1 trilyon dolar seviyesinin üzerine taşıdı.

Uzmanlara göre bu artış, Çin’in uzun vadeli stratejik planlamasının bir sonucu. Ülke, temel bilimlerde kapasite oluşturmayı, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmayı ve küresel rekabet üstünlüğü kazanmayı hedefleyen çok katmanlı bir yatırım modeli uyguluyor. Bu kapsamda devlet destekli fonlar, özel sektör inovasyonu ve üniversite-sanayi iş birlikleri geniş bir ekosistem oluşturuyor.

Analistler, söz konusu gelişmenin sadece iki ülke arasındaki rekabeti değil, aynı zamanda diğer büyük ekonomilerin teknoloji politikalarını da etkileyeceğini belirtiyor. Avrupa’dan Güney Kore’ye, Hindistan’dan Körfez ülkelerine kadar birçok aktörün Ar-Ge stratejilerini yeniden gözden geçirebileceği değerlendiriliyor.

Pekin’in yükselişi, yapay zekâdan çip üretimine kadar birçok kritik alanda küresel güç dengelerinin değiştiğine işaret ederken, önümüzdeki dönemde Ar-Ge yarışının daha da hızlanması bekleniyor.