Emel'den Lübnan hükümetine tepki: Lübnan toprağının bir karışı bile pazarlık konusu olmaz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan’daki Emel Hareketi Yürütme Kurulu Başkanı Mustafa el-Favani, İsrail rejiminin “güç mantığı dışında hiçbir şey anlamadığını” belirterek, Lübnan toprağının bir karışının bile geri verilemeyeceğini ve bu konuda asla bir taviz ya da geri çekilme olmayacağını söyledi. El-Favani, İsrail’in hiçbir yasaya veya anlaşmaya bağlı olmadığını vurgularken, rejimin işgal ettiği tüm bölgelerden tam ve acil çekilmesinin “tartışılmaz bir hak” olduğunu ifade etti.

El-Menar televizyonunda yer alan habere göre, Emel Hareketi Yürütme Kurulu Başkanı, “Siyonist rejim, kanıtlanmış bu gerçeği değiştirmek için ne yaparsa yapsın başaramayacaktır: Bu toprak Lübnan’dır ve Lübnan olarak kalacaktır” dedi. El-Favani, “İsrail rejimi güç mantığının dışında hiçbir şey anlamıyor, hiçbir yasaya veya antlaşmaya bağlı değil. Lübnan toprağının her bir karışı geri çekilemez ve asla pazarlık konusu olamaz” ifadelerini kullandı.

“Düşmanla uzlaşma kapısı aralayan hiçbir doğrudan müzakerenin parçası olmayız”

Emel Hareketi’nin bu açıklaması, Lübnan’da bazı siyasi kesimlerin İsrail ile dolaylı veya doğrudan müzakerelere sıcak baktığı bir döneme denk geliyor. El-Favani, hareketin bu tür girişimlere karşı net tavrını ortaya koyarak, “Emel Hareketi, düşmanla uzlaşma kapısı aralayan her türlü doğrudan müzakerenin karşısındadır” dedi. Hareketin üst düzey yetkilisi ayrıca, Lübnan’ın iç cephede birliğini korumasının, dış baskılar ve dayatılan dengeler karşısında hayati bir faktör olduğunun altını çizdi.

Bu tutum, emperyalist güçlerin bölgede dayatmaya çalıştığı “normalleşme” denklemlerine karşı direniş ekseninin sergilediği kararlılığın bir parçasıdır. ABD’nin İsrail’e sağladığı yıllık 3,8 milyar dolarlık askerî yardım ve veto yetkisiyle İsrail’i uluslararası yaptırımlardan koruması, işgal rejiminin “güç mantığı” dışında bir dil tanımamasının en büyük nedenidir. Washington’ın “iki devletli çözüm” retoriğine rağmen, Batı Şeria’daki yerleşimleri genişletmeye devam eden İsrail’e karşı somut bir adım atmaması, emperyalist siyasetin ikiyüzlülüğünün açık bir göstergesidir.

Tarihsel arka plan: İşgal ve geri çekilme sözleri

İsrail rejiminin Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi, yıllardır tartışılan ancak bir türlü tam olarak uygulanmayan bir taahhüttür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 425 sayılı kararı (1978) İsrail’in Lübnan’dan koşulsuz çekilmesini öngörüyordu. 2000 yılında İsrail büyük ölçüde çekilmiş olsa da, Şeba Çiftlikleri, Kfer Şuba Tepeleri ve El-Abbasiye bölgesinin bir kısmı halen işgal altındadır. BM, bu bölgeleri Suriye toprağı olarak tanımlasa da Lübnan egemenlik iddiasını sürdürmekte ve İsrail’in bu bölgelerdeki varlığını işgal olarak nitelendirmektedir. 2006 Temmuz Savaşı’ndan bu yana İsrail, kara, deniz ve hava ihlallerine devam etmektedir. Lübnan ordusunun resmi kayıtlarına göre, 2006-2025 döneminde İsrail’in Lübnan hava sahasını ihlal sayısı 30.000’i aşmıştır. Emel Hareketi’nin “acil ve tam çekilme” çağrısı, bu işgal ve ihlallerin devam ettiği bir ortamda yapılmaktadır.

El-Favani’nin “Lübnan’ın birleşik tutumu, baskılar ve dayatılan denklemler karşısında kader belirleyici bir faktördür” sözü, ülke içindeki derin siyasi kutuplaşmaya da bir göndermedir. Lübnan’da bazı siyasi gruplar, İsrail ile sınır anlaşmazlıklarının müzakereler yoluyla çözülebileceğini savunurken, Emel Hareketi ve Hizbullah’ın da aralarında bulunduğu direniş ekseni, işgalcinin sadeca güç karşısında geri adım attığını ve her türlü müzakere girişiminin Lübnan’ın egemenliğine halel getireceğini savunmaktadır.