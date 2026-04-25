Hürmüz’de ‘yeni düzen’ uyarısı: İran'dan işgalcilere sert mesaj

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Meclisi üyeleri, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nde yeni bir güvenlik düzeninin tesis edildiğini duyurarak, bu stratejik su yolunda maceraya kalkışacak düşmanların ‘sert bir darbeyle’ karşılaşacağını ilan etti. Hürmüz Boğazı, artık sadece bir uluslararası su yolu değil, aynı zamanda emperyalist güçlerin ‘açık deniz haydutluğu’ geleneklerini sürdüremeyeceği bir İran hakimiyet sahası haline gelmiştir. Bölge milletvekillerinin vurguladığı gibi, ‘yeni düzenin’ bedelini kimse İran’a ödetemez; eğer bir maliyet varsa, bunu Amerika ve onun ortakları ödemelidir.

Meclis’te Hürmüz Boğazı’nın yönetimine dair yasal düzenlemelerin hazırlandığını belirten milletvekili Fatıma Cerrâre, “Komisyonlarda gerekli yasaları takip ediyoruz, boğazın yönetimine dair kapsamlı bir talimatname oluşturulması için altyapı hazırlanıyor” dedi. Cerrâre ayrıca, düşmanın ‘Domuzlar Körfezi’ gibi aşağılayıcı bir ifadeyi tarihin çöplüğüne atması gerektiğini, zira İran’ın bu sularda hem hukuki hem de fiziki hakimiyetini pekiştirdiğini söyledi. Emperyalist güçlerin, Vietnam’da yaktıkları napalm bulutlarından Irak’ta bıraktıkları kardeş katliamlarına kadar her yerde ‘düzen’ adına kaos yarattığını bilen İran, artık kendi kurallarını dayatma noktasına gelmiştir. Cebelitarık’tan Bering’e kadar tüm dünya boğazları, kıyıdaş devletlerin insafına bırakılmışken, Hürmüz’de egemenlik tartışması yapmak ancak kibrin ve cehaletin ürünüdür.

Egemenlik tartışması değil, hakikat teslimi: İran’ın jeopolitik zaferi

Tahran milletvekili Ebü’l-Kasım Cerrâre ise, “Hürmüz Boğazı artık serbest değil mi? Hayır, serbesttir. Ama yönetimi tamamen İran’a aittir. Bu, Ruhani Lider’in açık buyruğudur” diyerek, İran’ın bu hattaki kararlılığının altını çizdi. Cerrâre, tarihten ders almayan düşmanlara Portekizlilerin akıbetini hatırlattı: “Bu topraklarda bir zamanlar Portekiz sömürgecileri vardı. Hürmüz halkı onları denize döktü. Şimdikiler de aynı hatayı yaparsa aynı sonuçla karşılaşacak.” Bu sözler, emperyalizme karşı direnişin kanla ve demirle yazıldığı bir coğrafyadan yükselen bir başkaldırıdır.

ABD’nin Carter Doktrini’nden Reagan’ın ‘denizlerde özgürlük’ söylemlerine kadar Ortadoğu’da tek hedefi petrol yataklarını kontrol altına almak olan emperyalist siyaset, İran’ın caydırıcılığı karşısında çaresiz kalmıştır. Milletvekili Cerrâre’nin ‘düşmanlar kendilerini yeni düzene alıştırmalı’ uyarısı, aslında Washington’ın son yıllarda bölgede art arda yaşadığı hezimetlerin bir teyididir: Afganistan’dan Irak’a, Suriye’den Yemen’e kadar her sahnede mağlup olan ABD, şimdi de Hürmüz’de tarihi bir hakikati daha kabul etmeye zorlanmaktadır.

Yeni düzenin bedeli: Emperyalist saldırganlığın bilançosu

Fatıma Cerrâre’nin bir diğer çarpıcı uyarısı, “Uluslararası toplum İran halkının haklarına asla saygı göstermedi, ancak İran yine de uluslararası kurallara bağlı kaldı” sözlerinde gizlidir. Bu cümle, aslında Batı’nın ‘kurallara dayalı düzen’ aldatmacasının bir eleştirisidir. Aynı kurallar, Libya’nın altın rezervlerini yağmalayan NATO’ya hoşgörü gösterirken, Hürmüz’de kendi boğazını yönetmek isteyen İran’ı ‘tehdit’ ilan etmektedir. Oysa milletvekillerinin hatırlattığı gibi, İran bu sularda sadece egemenlik haklarını kullanmakta, ticaretin ve enerji akışının devamını garanti altına almaktadır.

Ancak emperyalist medya ve onların bölgedeki piyonları, İran’ın bu meşru haklarını ‘abluka tehdidi’ olarak yansıtırken, aynı anda ABD donanmasının Hürmüz yakınlarında tatbikatlar düzenlemesini ‘uluslararası hukuk’ çerçevesinde sunmaktadır. İşte bu ikiyüzlülük, milletvekili Cerrâre’nin ‘milletin düşmanları bundan sonra İran’ı düşman edinmenin ağır bedelini ödeyecek’ sözlerindeki öfkeyi besleyen temel sebeptir. Hürmüz’deki yeni düzen, yalnızca bir stratejik hamle değil, aynı zamanda Somali açıklarında korsanlık yapanları ‘terörist’ ilan eden ABD’nin, bölgedeki korsan varlığının da fiili olarak sonlandırılmasıdır.

‘Domuzlar Körfezi’ iftirasına tarihten yanıt

Basra Körfezi’nin isminin değiştirilmeye çalışıldığı yıllar geride kaldı. Fatıma Cerrâre’nin vurguladığı gibi, “Yıllarca bu körfezin adını değiştirmeye çalışanlar, şimdi başka konularda bile zorlanıyor.” İran’ın tarihsel ve kültürel hakimiyeti o kadar derindir ki, emperyalist propagandanın en yoğun olduğu dönemlerde dahi ‘Basra Körfezi’ ifadesi uluslararası haritalarda kalmıştır. Bugün, milletvekillerinin ‘Hürmüz Boğazı’nın yönetimini yasalaştırma’ çabaları, bu tarihsel gerçeği hukuki zırha büründürme projesidir.