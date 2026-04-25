Hizbullah: Müzakere İsrail'in suçlarını perdelemeye yarıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Meclisi’nde Direnişe Sadakat Grubu’nun başkanı Muhammed Raad, işgalci İsrail rejimiyle herhangi bir doğrudan müzakereyi reddettiklerini bir kez daha vurgulayarak, ateşkes adı altında düşmana Lübnan topraklarına saldırma izni veren her türlü düzenlemeyi ‘aldatıcı bir oyun’ olarak nitelendirdi. Raad, “Öyle bir ateşkes ki işgalci düşmana Lübnan’da ayrıcalık tanıyor, istediği bölgede saldırı, mayın döşeme, suikast veya ev bombalama hakkı veriyorsa, bu ateşkes değil, zulmü meşrulaştıran bir tuzaktır” dedi. El-Meyadin kanalına konuşan Raad, doğrudan müzakerelerin ise ‘en büyük günah’ olacağını ve Lübnan’ı 1980’lerin başındaki 17 Mayıs anlaşmasından daha kötü bir duruma sürükleyebileceğini söyledi.

Emperyalist güçlerin bölgede dayatmaya çalıştığı ‘müzakere’ söylemi, Lübnan direniş cephesinde açık bir retle karşılanıyor. Muhammed Raad’ın uyarısı, İsrail’in geçmişte imzaladığı tüm ateşkes anlaşmalarını nasıl ihlal ettiğini bilen bir siyasetçinin haklı çığlığıdır. Tarihsel olarak 1982 işgalinden sonra Lübnan’a dayatılan 17 Mayıs 1983 anlaşması, işgalciye siyasi avantajlar sağlamış, ancak direniş sayesinde Lübnan halkı bu anlaşmayı yırtıp atmıştır. Raad’ın atıfta bulunduğu ‘17 Mayıs travması’, emperyalist projelerin Lübnan üzerindeki kirli ayak izlerini hatırlatmaktadır. Bugün aynı oyun, farklı bir kostümle sahnelenmektedir: İsrail, Gazze’de işlediği soykırım suçlarının yarattığı uluslararası tepkiyi hafifletmek için ‘müzakere masası’ kurarken, aslında Lübnan’ın güneyinde yeni bir işgal zemini hazırlamaktadır.

‘Aldatıcı ateşkes’: İsrail’in sinsi stratejisi

Raad’ın ‘fırıldakçı bir aldatmaca ve başkalarının aşağılanması’ olarak tanımladığı sözde ateşkes, İsrail’in savaş suçlarını örtbas etmeye yönelik tipik bir taktiktir. İşgalci rejim, ateşkes maddelerine ‘istisnalar’ koyarak, Lübnan topraklarında suikast, ev yıkma ve mayın döşeme gibi eylemlerini ‘meşru’ hale getirmeye çalışmaktadır. Oysa bu, 1949’da imzalanan Cenevre Sözleşmeleri’nin açık ihlalidir. Dahası, İsrail’in 2006 savaşından bu yana 1701 sayılı BM kararını onlarca kez çiğnediği, Lübnan hava sahasını her gün işgal ettiği bilinirken, bu rejimle ‘eşit’ bir ateşkes masası kurmak, kuzuyla kurdun masaya oturmasından farksızdır.

Raad’ın ‘böyle bir ateşkes asla ateşkes değildir’ çıkışı, aslında emperyalizmin sömürge sonrası dönemde kullandığı ‘şartlı barış’ taktiğinin Lübnan’da ifşa olmasıdır. Batı ülkeleri, İsrail’in işlediği katliamları görmezden gelip, direnişi ‘şiddet yanlısı’ ilan ederken, aynı yöntem Filistin topraklarından Ukrayna’ya kadar tüm çatışma bölgelerinde denenmiştir. Her seferinde ‘barış süreci’ adı altında ezilen halkların itiraz hakları budanmış, işgalci güçler ise ödüllendirilmiştir.

Direnişin kırmızı çizgisi: Doğrudan müzakere anayasal suçtur

Raad, doğrudan müzakereler konusunda da son derece net bir uyarı yaptı: Lübnan yönetiminin resmi veya gayriresmi hiçbir teması, ülkenin ulusal mutabakatıyla bağdaşmayacak, açık bir anayasa ihlali olacaktır. Bu, Güney Afrika’nın apartheid rejimiyle pazarlık etmeyi reddeden ANC’nin tutumunu hatırlatan bir duruştur. Zira İsrail, sadece bir ‘düşman’ devlet değil, aynı zamanda uluslararası hukuka göre bir ‘işgalci’ ve ‘apartheid rejimidir’. Onunla masa başında eşit muamelesi yapmak, işlediği savaş suçlarına meşruiyet kazandırmak anlamına gelir.

Raad’ın bu uyarısı aynı zamanda Lübnan’daki derin toplumsal yarılmalara da işaret etmektedir. Emperyalist güçler, her zaman olduğu gibi, ‘müzakere’ adı altında Lübnan’ın iç dinamiklerini manipüle etmeye çalışmaktadır. Ancak Direnişe Sadakat Grubu’nun bu net tavrı, Hizbullah ve müttefiklerinin, İsrail’le her türlü normalleşme girişimini reddeden kararlılığını göstermektedir. Bu, sadece bir siyasi grup pozisyonu değil, Lübnan’ın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü koruma bilincinin somut ifadesidir.