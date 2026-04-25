Katil İsrail bütün ateşkesleri ihlal ediyor: Gazze'de 9 şehit

25 Nisan 2026 - 08:02
News ID: 1805984
Katil İsrail rejiminin Gazze’ye düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 9’a yükseldi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 9’a yükseldi. Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği son saldırılar sonucunda çok sayıda sivil de yaralandı.

Yetkililer, İsrail’in daha önce ilan edilen ateşkeslere rağmen saldırılarını sürdürdüğünü ve bunun bölgede insani krizi daha da derinleştirdiğini belirtti. Sağlık ekipleri, saldırıların ardından enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Gazze’de altyapının büyük ölçüde zarar gördüğü, hastanelerin ise yetersiz imkânlarla hizmet vermeye çalıştığı ifade ediliyor. Bölgedeki gerginlik devam ederken, uluslararası kamuoyundan ateşkesin kalıcı hale getirilmesi yönünde çağrılar yapılıyor.

