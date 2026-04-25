Hizbullah’tan işgalci İsrail'e yanıt: Hermes 450 düştü, El Kantara hedef alındı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Hizbullah’ı, işgalci İsrail rejiminin ateşkes ihlallerine sessiz kalmayacağını bir kez daha kanıtladı. Direniş hareketi tarafından yapılan açıklamaya göre, mücahitler bugün yerel saatle 14:10’da Sur bölgesi semalarında bir İsrail ordusuna ait ‘Hermes 450 Zik’ tipi insansız hava aracını (İHA) karadan havaya füzeyle hedef alarak düşürdü. Açıklamada, bu operasyonun “Lübnan’ı ve halkını savunma, İsrail rejiminin ilan edilen ateşkese yönelik saldırılarına ve Lübnan hava sahasını ihlal etmesine bir yanıt” olduğu vurgulandı. Hizbullah ayrıca ayrı bir bildiriyle, El Kantara bölgesinde bir grup işgalci askerinin ‘saldırı dronu’ ile hedef alındığını duyurdu.

İsrail’in Lübnan hava sahasını ihlal etmesi, sadece askeri bir taciz değil, aynı zamanda 2006 savaşından bu yana devam eden egemenlik ihlallerinin tipik bir örneğidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararına rağmen İsrail savaş uçakları ve İHA’ları neredeyse her gün Lübnan semalarında keşif uçuşları düzenlemekte, Beyrut’un kalbine kadar ses duvarını aşarak psikolojik harp yürütmektedir. Bugün vurulan Hermes 450 tipi İHA, işgalci ordusunun en gelişmiş gözetleme ve saldırı araçlarından biridir. Bu uçağın Lübnan hava sahasında bulunması, sözde ‘ateşkes’ sürecinde İsrail’in aslında nasıl bir ‘sinsi savaş’ yürüttüğünün somut kanıtıdır.

‘Ateşkes ihlali’nin perde arkası: İsrail’in değişmeyen doktrini

Hizbullah’ın müdahalesi, son haftalarda İsrail ordusunun ateşkes hattına yakın bölgelerde artan provokasyonlarına karşı bir caydırıcılık hamlesi olarak okunmalıdır. İşgalci rejim, Gazze’de işlediği soykırım suçlarının getirdiği uluslararası baskıyı hafifletmek için Lübnan cephesinde ‘kontrollü gerilim’ stratejisi izlemektedir. Bir yandan ‘ateşkes’ propagandası yapılırken, diğer yandan keşif İHA’ları bölgeye gönderilmekte, hatta zaman zaman El Kantara gibi sınır bölgelerinde kara devriyeleri artırılmaktadır.

Bu ikiyüzlü taktik, emperyalist güçlerin Ortadoğu’daki klasik yöntemidir: Müzakere masasında barış söylemleri, sahadaysa saldırı hazırlıkları. Hizbullah’ın ‘İHA düşürme’ operasyonu, bu oyunu bozmak için atılmış net bir adımdır. Direniş hareketinin yaptığı açıklamada vurgulanan ‘ateşkes ihlallerine yanıt’ ifadesi, aslında uluslararası hukukun meşru müdafaa hakkını hatırlatmaktadır. Lübnan hükümetinin dahi sessiz kaldığı veya protesto notalarıyla yetindiği bu ihlallere karşı, Hizbullah sahadaki varlığıyla İsrail’in ‘kazanılmış haklar’ algısını bozmaktadır.

Emperyalizmin sessiz ortağı: Dünya neden seyrediyor?

İsrail’in Lübnan hava sahasını ihlal etmesine karşı Batılı ülkelerden kayda değer bir tepki gelmezken, aynı ülkeler Hizbullah’ın meşru müdafaasını ‘terör faaliyeti’ olarak nitelendirmeye hazırdır. Bu çifte standart, emperyalist politikanın değişmeyen yüzüdür. 2006 Temmuz Savaşı’nda İsrail’in Lübnan’ın altyapısını bombalarken kullandığı ‘misilleme’ argümanı, bugün Hizbullah’a aynı hakkı görmemektedir. Oysa Hizbullah’ın son eylemleri, tamamen İsrail’in provokasyonlarına ve ateşkesin yapıcı ihlallerine karşı geliştirilmiştir. El Kantara bölgesindeki kara grubuna yönelik saldırı dronu operasyonu da, işgalci güçlerin karadaki varlığına karşı ‘yerinde caydırıcılık’ ilkesinin bir parçasıdır.

Bu olay, ABD’nin İsrail’e sağladığı teknolojik ve diplomatik kalkanın ne kadar sorunlu olduğunu da ortaya koymaktadır. Washington, Tel Aviv’e her yıl milyarlarca dolarlık askeri yardım yaparken, bu yardımlarla üretilen Hermes 450 gibi sistemler Lübnan’ın egemenliğini ihlal etmektedir. Hizbullah’ın bu sistemi düşürmesi, aslında Amerikan teknojinin ‘dokunulmazlığı’ mitini de yerle bir etmiştir.