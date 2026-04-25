USS Abraham Lincoln’daki Yemek Servisi Tartışma Yarattı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Newsweek dergisi tarafından paylaşılan fotoğraflar, ABD Donanması’na ait USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki yemek hizmetine yönelik eleştirileri gündeme taşıdı. Askerlere sunulan öğünlerin niteliğini gösteren görseller, sosyal medyada ve bazı ABD basın organlarında hızla yayılarak tartışma yarattı.

Fotoğraflarda yer alan yiyeceklerin çeşitliliği ve sunum kalitesi, bazı kullanıcılar tarafından yetersiz bulunurken, askerlerin uzun süreli görevlerde ihtiyaç duyduğu beslenme standartlarının sağlanması gerektiği yönünde yorumlar yapıldı. Öte yandan bazı yorumcular, tekil görüntülerin gemideki genel durumu yansıtmayabileceğini savunarak eleştirilerin abartıldığı görüşünü dile getirdi.

ABD Donanması yetkilileri konuya ilişkin henüz kapsamlı bir açıklama yapmazken, gemideki yemek hizmetinin belirli standartlar çerçevesinde yürütüldüğünü hatırlattı. Tartışmanın devam etmesi halinde, ilgili birimlerden daha ayrıntılı bir değerlendirme gelmesi bekleniyor.