Uzman Uyarısı: Hürmüz’e Askerî Müdahale “Tarihten Ders Alınması Gereken” Bir Risk

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Eski Kraliyet Donanması subayı John Clark, uluslararası geçiş hatları ve kritik deniz arterleri üzerine yaptığı değerlendirmede, Hürmüz Boğazı’nda gündeme gelebilecek bir askerî müdahalenin bölgesel dengeleri ciddi biçimde sarsabileceğini belirtti. Clark, tarihte stratejik boğazlara yönelik müdahalelerin çoğu zaman planlanandan farklı sonuçlar doğurduğunu hatırlatarak, 1915 Çanakkale harekâtının bu açıdan önemli bir örnek olduğunu söyledi.

Clark’ın açıklamasına göre, günümüzün çok boyutlu askeri ortamında dar ve yüksek stratejik değere sahip su yollarında yapılacak her tür operasyon, hem askerî kayıplar hem de küresel enerji akışları açısından büyük riskler barındırıyor. Uzmanlar, Hürmüz’de yaşanabilecek olası bir çatışmanın petrol ve ticaret rotalarını etkileyerek uluslararası piyasaları sarsabileceğini belirtirken, böyle bir girişimin bölgedeki güvenlik mimarisini de karmaşıklaştırabileceğini ifade ediyor.

John Clark’ın değerlendirmesi, tarihsel askeri hatalardan çıkarılacak derslerin güncel stratejik planlamalarda hayati öneme sahip olduğunu bir kez daha gündeme taşıdı.