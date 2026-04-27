Netanyahu Hükümeti Artan Kamuoyu Baskısıyla Karşı Karşıya

27 Nisan 2026 - 17:11
News ID: 1807075
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, İran ve bölgedeki müttefiklerine yönelik belirlenen savaş hedeflerinde ilerleme sağlanamadığı yönündeki eleştiriler nedeniyle seçim öncesinde artan bir kamuoyu baskısıyla karşı karşıya olduğu bildiriliyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’de yaklaşan seçimler öncesinde güvenlik politikaları ve bölgesel gelişmeler hükümete yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Siyasi yorumcular, özellikle İran ve bölgedeki müttefiklerine karşı yürütülen stratejinin sonuçları konusunda kamuoyunda artan bir memnuniyetsizlik bulunduğunu belirtiyor.

Yerel basında yer alan değerlendirmelerde, devam eden güvenlik sorunlarının hükümet üzerindeki siyasi baskıyı artırdığı ve muhalefet partilerinin bu konuyu seçim kampanyalarında öne çıkardığı ifade edildi. Bazı analistler, güvenlik gündeminin İsrail’de seçim dinamiklerini doğrudan etkileyebilecek en önemli başlıklardan biri haline geldiğini dile getiriyor.

Netanyahu ise yaptığı açıklamalarda güvenlik politikalarının uzun vadeli bir strateji çerçevesinde yürütüldüğünü savunarak, ülkenin güvenliğini sağlamaya yönelik adımların sürdürüleceğini belirtiyor. Ancak kamuoyundaki tartışmaların seçim süreci yaklaştıkça daha da yoğunlaşması bekleniyor.

