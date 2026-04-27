  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

CENTCOM Komutanlarından Mevcut Operasyonların Yeniden Başlatılmasına İtiraz

27 Nisan 2026 - 17:15
News ID: 1807078
CENTCOM Komutanlarından Mevcut Operasyonların Yeniden Başlatılmasına İtiraz

Eski CIA analisti Larry Johnson, CENTCOM’a bağlı hava ve deniz kuvvetleri komutanlarının mevcut askeri operasyonların yeniden başlatılmasına karşı çıktığını söyledi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Eski CIA analisti Larry Johnson, bölgedeki askeri planlamalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bünyesindeki hava ve deniz kuvvetleri komutanlarının bazı operasyonların yeniden devreye alınmasına sıcak bakmadığını belirtti.

Johnson’ın açıklamasına göre komutanlar, mevcut koşulların önceki operasyonların tekrar başlatılmasına uygun olmadığını düşünüyor. Bu çekincelerin hem bölgesel riskler hem de operasyonların lojistik yüküyle bağlantılı olduğu ifade edildi.

Analistler, komutanların itirazlarının Washington’da yürütülen savunma planlamaları ve bölgesel stratejilere dair tartışmalarda etkili olabileceğini belirtiyor. Johnson, karar süreçlerinde askeri liderlerin sahadaki gerçek koşullara ilişkin uyarılarının dikkate alınmasının önemine dikkat çekti.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha