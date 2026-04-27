Güney Lübnan’da İHA Saldırısı: İsrail Tahliye Birimi Hedef Alındı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgeden gelen bilgilere göre Hizbullah, Güney Lübnan’ın sınır hattındaki Tayyibe beldesinde konuşlu İsrail ordusuna ait bir tahliye birimini İHA ile hedef aldı. Saldırının belirli bir askerî hareketliliğin tespit edilmesinin ardından gerçekleştirildiği ifade edildi.

Yerel kaynaklar, saldırının sahadaki mevcut gerilimi artıran son hamlelerden biri olduğuna dikkat çekiyor. İnsansız hava araçlarının operasyonel kullanımı, sınır hattında son aylarda yaşanan karşılıklı baskı manevralarının başlıca unsurlarından biri haline gelmiş durumda.

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı, İsrail tarafının ise saldırıya ilişkin resmi bir açıklama yapmadığı bildirildi. Gerginliğin artabileceği değerlendirmeleri yapılırken, analistler karşılıklı misilleme ihtimaline işaret ediyor.