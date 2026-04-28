İran Yargı Erki Başkanı Ejei: “Hainlerin Mallarına El Koyma Cezası Kararlılıkla Uygulanacak”

28 Nisan 2026 - 10:25
News ID: 1807262
İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, ülke içinde ve dışında “düşmanla işbirliği yapan” kişilere yönelik yasal işlemlerin kararlılıkla yürütüleceğini belirterek, şartların oluşması hâlinde bu kişilerin mal varlıklarına el koyulacağını açıkladı. Ejei ayrıca, geçmişte hatalar yapmış ancak son gelişmeler karşısında pişman olan İranlıların ülkeye dönüşüne kapıların açık olduğunu ifade etti.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, yaptığı açıklamada, ülke güvenliği aleyhine faaliyetlerde bulunan kişilere ilişkin yasal süreçlerin tavizsiz sürdürüleceğini söyledi. Ejei, “Gerek ülke içinde gerekse ülke dışında, herhangi bir biçimde saldırgan düşmanla işbirliği yapanlar bilsinler ki, yasa çerçevesinde mutlaka peşlerine düşeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ejei, bu kapsamdaki kişiler hakkında hukuki şartların oluşması durumunda mallarına el koyma cezasının uygulanacağını vurgulayarak, “Eğer kanunen mal varlığına el koyma cezası onlar hakkında geçerli ise, yasaya dayanarak mutlaka mallarını müsadere edeceğiz.” dedi.

Açıklamasında yurt dışında yaşayan bazı İran vatandaşlarına da değinen Ejei, geçmişte hata yapmış ancak bugün ülkeye yönelik saldırılar karşısında pişmanlık duyan kişilerin durumunun farklı olduğunu belirtti. Bu kişilerin “düşmanın ülke topraklarına yönelik saldırılarından rahatsızlık duyduklarını ve ülkenin yanında yer aldıklarını” ifade eden Ejei, “Vatanın kucağı onlar için açıktır ve geri dönüşlerini memnuniyetle karşılıyoruz.” diye konuştu.

Ejei, bununla birlikte devlete ve millete zarar vermiş bazı unsurlar için “kırmızı halı serilmeyeceğini” ancak hâlâ vatan sevgisi taşıyan ve ülkeye yönelik saldırılardan üzüntü duyan kişilerin geri dönebileceğini vurguladı.

