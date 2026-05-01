İran: ABD savaşı başlattı, şimdi ise ‘meşru müdafaa’ diyerek kendini aklamaya çalışıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayımladığı ve Washington’un İran’a yönelik askeri operasyonunu “meşru müdafaa” olarak tanımlayan rapora sert bir yanıt verdi. Bekai, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “ABD’nin İran’a yönelik askeri saldırısı ‘meşru müdafaa’ değildi – bu, İran halkına karşı bir tecavüz eylemiydi” ifadelerini kullandı.

Sözcü, ABD’nin “meşru müdafaa” gerekçesini retorik bir soruyla çürüttü: “Meşru müdafaa neye karşı? İran’dan ‘silahlı bir saldırı’ mı gerçekleşti ki bu, meşru müdafaayı haklı çıkarsın? Kesinlikle hayır!” Bekai, bu nedenle ABD saldırısının uluslararası hukuka açık bir ihlal olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 28 Şubat’ta başlattığı askeri operasyonları baştan beri “caydırıcılık” ve “meşru müdafaa” söylemleriyle meşrulaştırmaya çalışıyor. Ancak İran’ın BM temsilciliğinin daha önce yaptığı açıklamalarda vurgulandığı gibi, Tahran çatışmayı başlatan taraf olmadığını ve saldırı öncesinde herhangi bir askeri hamlede bulunmadığını defalarca bildirdi. Washington’un bu iddiası, ne BM Güvenlik Konseyi’nde ne de uluslararası kamuoyunda karşılık bulmuş durumda.

Pentagon’un savaşın maliyetini 25 milyar dolar olarak açıklamasına karşın, CBS Haber’in ulaştığı savunma kaynakları gerçek maliyetin 50 milyar doları bulduğunu aktardı. Bu meblağın, Kongre’nin onayı olmadan başlatılan ve 60 günü aşan bir savaşın faturası olduğu belirtilirken, ABD içinde Trump’ın İsrail yanlısı lobilerin etkisiyle bölgeye sürüklendiği eleştirileri yükseliyor. İran ise saldırılara, İsrail toprakları ve Katar, BAE ile Bahreyn’deki ABD üslerini hedef alan misillemelerle karşılık verdi.

Bekai’nin bu çıkışı, Tahran’ın diplomatik düzlemde de “mağdur değil, haklı taraf” pozisyonunu pekiştirme çabasının bir parçası olarak yorumlanıyor. İran Dışişleri Bakanlığı daha önce de ABD ve müttefiklerinin “saldırgan” olarak nitelendirilmesi gerektiğini, aksi takdirde uluslararası hukukun tamamen işlevsiz hale geleceğini savunmuştu.