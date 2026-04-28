İranlı İlk Hacı Kafileleri 2026 Hac Sezonu İçin Medine’de

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- 2026 Hac sezonu İran açısından resmen başladı. İranlı hacı adaylarını taşıyan ilk kafileler, sabah saatlerinde Medine’ye iniş yaptı. Kafileler, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı yetkilileri, İran’ın Cidde Başkonsolosu, İran Hac ve Ziyaret Kurumu temsilcileri ile Medine’de görev yapan koordinasyon ekibi tarafından karşılandı.

Karşılama töreninde hacı adaylarının giriş işlemleri hızla tamamlanırken, sağlık kontrolleri ve yönlendirme hizmetleri de Suudi ve İranlı ekipler tarafından ortak şekilde yürütüldü. Hacıların Medine’deki konaklama alanlarına güvenli şekilde transfer edilmesi için önceden hazırlanan ulaşım planı devreye alındı.

Yetkililer, bu yılki organizasyonun önceki yıllara göre daha gelişmiş dijital takip sistemleri, sağlık hizmetleri ve lojistik koordinasyonla yürütüldüğünü belirtti. Medine’ye varan hacıların ilk ziyaret programları arasında Mescid-i Nebevi, Kuba Mescidi ve Uhud Şehitliği bulunuyor.

İran Hac Kurumu, gelecek günlerde İran’ın farklı şehirlerinden yeni kafilelerin Medine ve Cidde’ye ulaşacağını, tüm operasyonun planlandığı şekilde devam ettiğini açıkladı. Bu yıl İran’dan yüz binlerce hacı adayının kutsal topraklara gelmesi bekleniyor.