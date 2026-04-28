Trump için kritik tarih 1 Mayıs: Yetkilerini aşıyor, Kongre onayı bekliyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Vietnam Savaşı’nın travmatik mirasından doğan Savaş Yetkileri Yasası, ABD başkanlarının tek taraflı askerî maceralarını dizginlemek amacıyla 1973’te Kongre tarafından çıkarılmıştı. Ancak yarım asırdır yürürlükte olan bu yasa, her başkanlık döneminde farklı hukuki kıvırmalarla delinmeyi başarmıştır.

Şimdi gözler Donald Trump’ın İran’a yönelik olası operasyonlarında. Yasa, başkanın herhangi bir askerî müdahale başlattıktan sonraki 48 saat içinde Kongre’yi bilgilendirmesini zorunlu kılıyor. Kongre’den resmî onay alınmadığı takdirde, birlikler çatışma bölgesinde en fazla 60 gün tutulabiliyor. Bu süreye, güvenli geri çekilme için Kongre tarafından verilecek 30 günlük tek seferlik bir uzatma eklenebiliyor. Toplamda 90 günün ardından, savaş ilanı ya da operasyon onayı yoksa başkan birlikleri geri çekmekle yükümlü.

Kongre’de red ve Cumhuriyetçi saflardaki çatlak

Trump yönetiminin İran’a yönelik olası adımları için Kongre’den onay alıp alamayacağı belirsizliğini koruyor. 15 Nisan’da Senato’da yapılan oylamada, başkanın yetkilerini sınırlamayı amaçlayan bir tasarı 52’ye karşı 47 oyla reddedildi. Cumhuriyetçilerin büyük çoğunluğu şu ana kadar Trump’ı desteklese de, operasyonların ucu açık bir savaşa dönüşmesinden endişe duyan bazı senatörler, 60 günlük sürenin ardından tutum değiştirebileceklerinin sinyalini verdi. Bu, ABD’nin Ortadoğu’da bir başka Vietnam benzeri bataklığa sürüklenme korkusunun yansımasıdır. Zira tarihsel örnekler gösteriyor ki, Kongre’nin savaş ilanı yetkisini gasp eden başkanların sonuçları yıkıcı olmuştur: Vietnam’da 58 bin Amerikan askerinin ölümü, Irak’ta yüz binlerce sivilin katliamı ve bölgenin on yıllar süren istikrarsızlığı, hep bu yetki aşımının ürünleridir.

Yasayı baypas etmenin üç acı reçetesi

Geçmişteki ABD başkanları, Savaş Yetkileri Yasası’nı farklı hukuki gerekçelerle aşmayı başardı. Trump’ın da benzer yollara başvurması bekleniyor:

Askeri Güç Kullanma Yetkisi (AUMF): 2001 ve 2002’de çıkarılan bu yetkiler, ‘terörle mücadele’ adı altında başkanlara neredeyse sınırsız bir alan açtı. Trump, 2020’de Kasım Süleymani suikastını da 2002 tarihli Irak AUMF’sine dayandırmıştı. Oysa bu yetkinin İran’a karşı kullanılması, hukukun ruhuna ve lafzına aykırıdır; zira 2002 yetkisi Saddam Hüseyin’in Irak’ını hedef almıştır, Tahran’ı değil.

“Çatışma” Tanımıyla Oynama: Obama yönetimi 2011’de Libya müdahalesinde, operasyonların ‘aktif çatışma’ tanımına girmediğini iddia ederek Kongre onayını devre dışı bırakmıştı. Bu kurnazlık, emperyalist müdahalelerin tipik söylem taktiğidir: Savaş vardır ama adı konmaz, bombalar düşer ama ‘çatışma’ yoktur.

Anayasal Yetki İddiası: Pek çok başkan, Savaş Yetkileri Yasası’nın başkomutan sıfatıyla sahip olduğu anayasal hakları kısıtladığı gerekçesiyle yasanın anayasaya aykırı olduğunu savunmuştur. Nixon’dan Bush’a, Obama’dan Trump’a bu argüman, aslında ‘yürütmenin mutlak iradesi’ ile hukukun üstünlüğü arasındaki gerilimi gözler önüne serer.

Ateşkese rağmen gerilim ve siyasi riskler

ABD ile İran arasında 8 Nisan’da ilan edilen ve Trump tarafından uzatılan ateşkese rağmen Basra Körfezi’nde gerilim düşmüş değil. Son bir hafta içinde ABD donanması bir İran gemisine müdahale ederken, Tahran yönetimi de iki ticari gemiyi alıkoydu. Kamuoyu yoklamaları, Amerikalıların yeni bir Ortadoğu savaşını istemediğini açıkça gösteriyor. Ancak Trump, ‘yenilgi’ imajından kaçınmak adına operasyonları farklı formlarda – deniz blokajı, özel kuvvet baskınları, siber saldırılar – sürdürebilir. Yaklaşan ara seçimler öncesinde, bu ‘tarihi derecede popüler olmayan savaşın’ Cumhuriyetçi Parti üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor. Tıpkı Vietnam’da olduğu gibi, savaşın maliyeti ve insan bedeli, sonunda başkanın kendi partisini de içine alan bir muhalefet dalgası yaratabilir. Trump’ın İsrail’e verdiği destek ise bu denklemin bir başka kanlı parçasıdır: Netanyahu hükümetinin İran’a yönelik saldırı çağrıları, Beyaz Saray’da karşılık bulurken, ABD içinde bu dış politikaya karşı yükselen sesler – barış örgütleri, Demokrat senatörler, emekli generaller – giderek daha fazla ‘savaş lobisine dur’ demektedir.