İran'dan Tebes Zaferi mesajı: ABD hala ders almadı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu, 25 Nisan 1980’de ABD’nin “Kartal Pençesi” operasyonunun Tabas çölünde uğradığı tarihi hezimetin yıl dönümünde yayımladığı sert bildiriyle, emperyalist güçlere gözdağı verdi. Açıklamada, “Amerika’nın İsfahan eyaletinin güneyindeki son askeri macerası, Beyaz Saray’ın aşağılık kompleksinin ve küresel emperyalizmin mukadder yenilgisinin bir tekrarıdır” denildi. Devrim Muhafızları, ‘Üçüncü Çağda Savaş’ olarak nitelendirdiği mevcut çatışma ortamında, işgalcilere karşı tüm savunma katmanlarının hazır olduğunu ve olası her türlü saldırının ‘düşmanların beklemediği bir düzeyde’ karşılık bulacağını ilan etti.

1980’den 2026’ya: Tabas’tan İsfahan’a Uzanan Stratejik Yenilgi Zinciri

Devrim Muhafızları bildirisinde, ABD’nin İsfahan’ın güneyindeki son askeri eylemini, 1980’deki Tabas hezimetinin bir tekrarı olarak nitelendirdi. Açıklamada, “Amerika hâlâ o tarihi ve utanç verici yenilgiden ders almadı. Saldırgan ve küreselci huyu, İslam Devrimi ve sistemine karşı düşmanlıkta yeni bir alanda devam ediyor” ifadelerine yer verildi. Bu sözler, emperyalist güçlerin Ortadoğu’da elli yılı aşkın süredir aynı hataları tekrarlayıp durduğunu gösteren çarpıcı bir tarihsel gerçeğe işaret ediyor: Vietnam’da, Irak’ta, Afganistan’da ve şimdi de Hürmüz’de ABD, kendini ‘dünyanın jandarması’ sanan bir zihniyetin kurbanı olmaya mahkûmdur.

“Esir Kampları Bile Hazır”: Olası Kara Harekâtına Sert Uyarı

Bildiride dikkat çeken en çarpıcı ifadelerden biri, İran’ın olası bir kara harekâtına karşı hazırlık düzeyini gösteren bölüm oldu. Devrim Muhafızları, “Düşmanın her türlü kara, hava ve diğer eylemlerine karşı koymak için vatan savunucularının tüm cephe ve savunma katmanlarında tam hazır olduğunu” belirttikten sonra, “Öyle bir hazırlık seviyesindeyiz ki, olası işgalcileri ağırlamak için savaş esiri kamplarımız dahi hazır durumdadır” ifadesini kullandı. Bu, ABD’nin ‘hızlı zafer’ hayallerinin ne kadar boş olduğunu gösteren doğrudan bir tehdittir. Zira İran’ın coğrafi büyüklüğü, dağlık yapısı ve organize direniş ağı, işgalci güçler için Afganistan’dan bile daha büyük bir bataklık anlamına gelecektir. ABD’nin ‘özgürlük götürdüğü’ başka hiçbir coğrafyada istikrar sağlayamayan Pentagon’un İran’da başarılı olma şansı ise tamamen sıfırdır.

“Netanyahu’nun Oyuncağı Olmayın”: ABD ile İsrail Arasındaki Çatlağa Gönderme

Bildiride ABD yönetimine açık bir uyarı daha yapıldı: “Amerikalılar, siyonist çocuk katili Başbakan Netanyahu’nun elinde oyuncak olmaktan vazgeçip gerçeği kabul etmelidir. Bölgedeki yanmış ve viran edilmiş üslerine bir bakınlar; İran silahlı kuvvetlerinin kararlı ve yıkıcı darbeleri altında artık ihyası ve yeniden inşası mümkün değildir.” Bu ifadeler, ABD-İsrail ittifakındaki stratejik çelişkilerin farkında olunduğunu gösteriyor. Tarih boyunca emperyalist güçler, kendi küçük ortaklarının çıkarları uğruna büyük bedeller ödemiştir; ABD’nin İsrail uğruna bütün bir Ortadoğu’yu ateşe atması, Amerikan halkı ve askerleri için yeni bir Vietnam benzeri felakete davetiye çıkarmaktadır.

Hürmüz Stratejisi: Düşman Gemilerine Kapalı, Diğerlerine Açık

Devrim Muhafızları, açıklamasında İran’ın “stratejik Hürmüz Boğazı’nın yönetimi ve kontrolü” konusundaki kararlılığını yineleyerek, “Boğazın kontrolü ve bunun ABD ve Beyaz Saray’ın müttefikleri üzerinde yarattığı caydırıcı gölge, İran’ın kesin stratejisidir. Tüm ülkelerin ticari gemi ve teknelerinin geçişini kolaylaştırmaya devam edeceğiz, ancak bu Amerikan-Siyonist düşman gemileri ve onlara bağlı olanlar için geçerli değildir” denildi. Bu yaklaşım, uluslararası hukuk çerçevesinde meşru bir savunma hakkı olarak tanımlanırken, aynı zamanda emperyalist güçlerin ‘seyir özgürlüğü’ adı altında dayattığı tek taraflı uygulamalara karşı da bir başkaldırıdır. Tıpkı 1980’lerde Tanker Savaşı sırasında olduğu gibi, bugün de Hürmüz, dünya emperyalizminin kırılma noktası olmaya devam etmektedir.