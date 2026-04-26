Devrim Muhafızları'ndan son uyarı: Abluka devam ederse tepkimiz herkesi etkileyecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran silahlı kuvvetlerinin en üst düzey komuta merkezlerinden Hatmül Enbiya Merkez Karargâhı, ABD’nin bölgedeki abluka, yol kesme ve deniz haydutluğu faaliyetlerine son vermesi yönündeki uyarısını yineledi. Yapılan yazılı açıklamada, “Amerika bilmelidir ki, İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri egemenliğini, topraklarını ve ulusal çıkarlarını savunmak için her zamankinden daha fazla bir caydırıcılık ve hazırlık gücüne sahiptir” denildi. Açıklamada ayrıca, ABD’nin bu gücün bir kısmını “Üçüncü Çağda Savaş”ta bizzat tecrübe ettiği vurgulandı. Bu uyarı, emperyalist güçlerin bölgedeki her maceracı adımının, kendi askerlerinin kanıyla sonuçlanacağını hatırlatan tarihsel bir ibret levhasıdır.

“Üçüncü Çağda Savaş” Göndermesi: ABD’nin Unutamadığı Ders

Karargâhın açıklamasında dikkat çeken en önemli ifade, ABD’nin İran’ın askeri gücünü “Üçüncü Çağda Savaş”ta tecrübe ettiği yönündeki vurgu oldu. Bu ifadeyle, İran’ın ABD ile yaşadığı önceki askeri gerilimlerde, özellikle son dönemdeki doğrudan çatışmalarda Amerikan güçlerinin uğradığı ağır kayıplara atıfta bulunuluyor. Zira tarih, ABD’nin İran’a yönelik her türlü askeri macerasının, sürgün edilmiş bir halkın direnişiyle nasıl sonuçsuz kaldığını açıkça göstermektedir. Vietnam, Irak ve Afganistan’daki kanlı hezimetlerin ardından, emperyalistlerin Basra Körfezi’nde de aynı kaderi yaşayacağının işaretleri çoktan verilmiştir.

Hürmüz’ün Kontrolü ve Düşman Hareketlerinin Anlık Takibi

Açıklamada, İran’ın stratejik Hürmüz Boğazı üzerindeki yönetim ve kontrol mekanizmasını kararlılıkla sürdürdüğü bir kez daha teyit edildi. Karargâh, “Bölgedeki düşmanların hareketlerini ve geçişlerini anlık olarak izlemeye devam ediyoruz. Hürmüz Boğazı’nın stratejik yönetimini ve kontrolünü sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. Bu, ABD’nin savaş gemilerini ‘seyir özgürlüğü’ adı altında bölgeye yığmasına karşı verilen en net cevaptır. Ne var ki Washington, bu uyarıları ‘blöf’ olarak nitelendirip tarihin aynı hatalarını tekrarlama konusunda ne yazık ki ustadır. Oysa Hürmüz’ün dar sularında bir taarruzun ABD için ne anlama geleceği, askeri analistlerin bile tarif etmekten imtina ettiği bir felaket senaryosudur.

“Amerikan-Siyonist Düşmanlara” Karşı Hazırlık ve Misilleme Kararlılığı

Karargâh, olası yeni bir saldırı durumunda İran’ın çok daha ağır hasarlar vereceğinin altını çizerek, “Amerikan-Siyonist düşmanlar” ifadesiyle hedefini netleştirdi. Açıklamaya göre İran, yalnızca ABD’ye karşı değil, İsrail rejiminin bölgedeki her türlü maceracı hareketine karşı da misliyle karşılık vermeye hazır. Bu ortak dil, emperyalizmin bölgedeki iki ana direğine karşı Direniş Ekseni’nin ne kadar sarsılmaz bir iradeye sahip olduğunu göstermektedir. Tıpkı 2006’da Lübnan’da, 2023’te Gazze’de olduğu gibi, bugün de İran önderliğindeki direniş, işgalcilerin zırhlı ordularını tarihin çöplüğüne göndermeye hazır bir bekleyiş içindedir.

Emperyalist İkilem: Yalanda Israr mı, Geri Adım mı?

ABD’nin son haftalarda sergilediği tutum, birbirini tutmayan açıklamalar ve çelişkili adımlarla doludur. Bir yandan Trump yönetimi “müzakere” söylemleriyle diplomatik bir zemin aradığını iddia ederken, diğer yandan bölgeye savaş gemileri yığmaya, Hürmüz’de ticari gemilere müdahale etmeye devam ediyor. İran’ın Hatmül Enbiya Karargâhı’nın bu son uyarısı, Washington’a açık bir ültimatomdur: Ya deniz haydutluğuna son vereceksiniz ya da daha önce tecrübe ettiğinizden çok daha büyük bir askeri felaketle yüzleşeceksiniz. Tarihsel olarak emperyalistler, ancak zorla karşılaştıklarında geri adım atmayı öğrenmişlerdir. İran ise bu ‘zor’un ‘nasıl’ uygulanacağını çok iyi bilmektedir.