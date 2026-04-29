Petrol fiyatları fırladı: Emperyalist çıkmaz derinleşiyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Wall Street Journal gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Başkan Donald Trump İran ekonomisi ve petrol ihracatı üzerindeki baskıyı artırma kararı aldı. Bu kapsamda İran limanlarına yönelik sevkiyatların engellenerek Tahran yönetiminin kıskaca alınması hedefleniyor.

Tarihsel deneyimler, bu tür deniz ablukalarının hedef ülkeyi diz çöktürmek bir yana, bölgesel gerilimi ve sivillere yönelik insani krizi derinleştirdiğini gösteriyor. 1990’lardaki Irak ambargosunda olduğu gibi, liman trafiğinin kesilmesi doğrudan gıda ve ilaç kıtlığına yol açacak bir savaş stratejisidir.

Piyasalar ablukaya yükselişle tepki verdi

Küresel petrol piyasalarında gösterge kabul edilen Brent petrolün haziran ayı vadeli kontratları, GMT ile 01.54'te yüzde 0,47 oranında değer kazanarak varil başına 111,78 dolara ulaştı. Bu artışla birlikte Brent petrolde üst üste sekizinci işlem gününde de değer kazancı kaydedildi.

Perşembe günü vadesi dolacak olan haziran kontratının yanı sıra, daha yoğun işlem gören temmuz vadeli kontratlar da yüzde 0,4 yükselişle 104,84 dolardan işlem gördü. ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün haziran vadeli kontratları da 57 sentlik artışla varil başına 100,50 dolara çıktı. Bir önceki seansta yüzde 3,7 oranında sert bir yükseliş kaydeden WTI fiyatları, son sekiz işlem gününün yedisini kazançla kapattı.

Çıkmazın faturası: küresel enflasyon ve savaş riski

Uzmanlara göre Trump’ın bu hamlesi, İran’ı hedef alırken aslında küresel petrol arzını tehdit ederek dünya ekonomisini vurmaktadır. Beyaz Saray’ın “maksimum baskı” stratejisi, emperyalist politikaların klasik bir örneğidir: Hedef ülkenin halkı cezalandırılırken, piyasalardaki fiyat şoku tüm dünyaya yayılır.

Trump’ın özellikle İsrail’in baskısıyla şekillenen bu savaş yanlısı tutumu, ABD içinde de büyüyen bir muhalefetle karşı karşıyadır. Demokratlar ve eski istihbaratçılar, başkanın “Tahran limanlarını vurun” çıkışlarını “savaş suçlarına davet” olarak nitelerken, New York ve Kaliforniya’da binlerce kişi Beyaz Saray önünde abluka politikasını protesto etti.