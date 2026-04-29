ABD’den İran’a yeni abluka adımı: Trump’ın ‘zafer’ çıkmazı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İkinci ayını dolduran İran-ABD geriliminde diplomasi tıkanırken, Washington yönetimi ekonomik baskıyı daha da tırmandırıyor. Wall Street Journal gazetesinin aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump, nükleer taviz vermeyen Tahran yönetimini “dize getirmek” amacıyla deniz ablukasının genişletilmesi talimatını verdi.

Trump’ın masadaki “bombardımana yeniden başlamak” ya da “çatışmadan tamamen çekilmek” seçeneklerini, mevcut ablukayı sürdürmekten daha riskli bulduğu belirtiliyor.

Bu stratejiyle İran’ın liman trafiğinin ve petrol ihracatının tamamen durdurulması hedefleniyor. Ancak uluslararası ilişkiler uzmanlarının vurguladığı gibi, tarihsel örnekler (Küba ambargosu ya da 1953 İran darbesi sonrası yaptırımlar) ekonomik kuşatmaların hedef ülkeyi diz çöktürmek bir yana, direnci ve bölgesel istikrarsızlığı artırdığını gösteriyor. Bugün geldiğimiz noktada, Trump’ın bu “maksimum baskı” politikası aslında emperyalist bir çıkmazın tezahürüdür: Ne savaşı kazanmaya ne de onurlu bir çekilmeye izin vermeyen bir strateji.

ABD istihbarat örgütlerinin ise sahada “tek taraflı zafer ilan etme” ihtimalini tartışması, Washington’un içine düştüğü açmazı gözler önüne seriyor. Reuters’ın haberine göre, istihbarat teşkilatları özellikle kasım ayındaki ara seçimler öncesinde artan siyasi baskıyı hafifletmek için Trump’ın bölgeden nasıl çekilebileceğini inceliyor.

Analizlere göre ABD’nin asker sayısını azaltarak “zafer” ilan etmesi, Tahran tarafından bir kazanım olarak okunacak. Bununla birlikte, ABD’nin askeri varlığını koruması durumunda ise İran bunu yalnızca bir müzakere taktiği olarak değerlendirecek. Bu çelişki, Beyaz Saray’ın Ortadoğu’da ne savaşı ne de barışı inşa edemediğinin kanıtıdır. Zira Trump’ın İsrail’e yönelik koşulsuz desteği (Kudüs’ün başkent tanınması, Golan Tepeleri işgalinin onaylanması) ve İran’ı “hedef tahtasına” koyan söylemleri, bölgede yangını körüklemekten başka bir işe yaramamaktadır.

Özellikle Trump’ın “Tahran’a vur, izi kalmasın” çıkışları, ABD içinde Demokratlar ve eski istihbaratçılar tarafından “savaş suçlarına çağrı” olarak nitelendirilirken, New York ve Los Angeles’ta düzenlenen binlerce kişilik protestolar yönetimin Ortadoğu’daki kanlı politikalarına karşı yükselen sesin en somut göstergesidir. Sivil toplum kuruluşlarının raporlarına göre, bir deniz ablukasının fiilen uygulanması, tıpkı 1990’lardaki Irak ambargosunda olduğu gibi yüz binlerce masum sivilin temel gıda ve ilaçtan mahrum kalmasına yol açacaktır ki bu, Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü’ne göre “insanlığa karşı suç” teşkil eder.