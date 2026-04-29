CNN ekibine saldıran Siyonist İsrail taburu göreve iade edildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail Ordu Radyosu, geçtiğimiz ay Batı Şeria’da bir CNN ekibini alıkoyarak gazetecilere fiziksel saldırıda bulunan askerî birimin önümüzdeki günlerde tam operasyonel faaliyetlerine geri döneceğini duyurdu. Saldırgan asker hakkında henüz anlamlı bir ceza uygulanmazken, İsrail makamları soruşturma sürecini uzatarak fiilen bir cezasızlık iklimi yaratıyor.

CNN ekibine saldırı ve soruşturma süreci

30 Mart tarihinde, Batı Şeria'nın Tayasir köyündeki yerleşimci şiddetini takip eden CNN ekibi, söz konusu birim tarafından alıkonuldu. Olay sırasında bir İsrail askeri, foto muhabiri Cyril Theophilos’u boynundan yakalayarak yere yatırdı ve kamerasını kullanılamaz hale getirdi. İsrail ordusu, Theophilos'a yönelik saldırının askerî polis tarafından soruşturulacağını belirtti ancak saldırıyı gerçekleştiren asker hakkında bugüne kadar herhangi bir ek ceza uygulanmadı.

Uzmanlara göre bu durum, işgal altındaki topraklarda basın özgürlüğünü hedef alan sistematik bir şiddet modelinin parçasıdır. Batılı hükümetlerin ve özellikle Trump yönetiminin İsrail’e yönelik koşulsuz siyasi ve askeri desteği, bu tür saldırıları cesaretlendirmektedir. Tıpkı 2000’li yılların başında Filistinli gazetecilere yönelik benzer saldırıların soruşturmasız kaldığı gibi, bugün de aynı döngü işlemektedir.

Kudüs’te gazetecilere yönelik şiddet devam ediyor

Bir başka olayda ise CNN kıdemli yapımcısı Abeer Salman'ın bileğinin kırılmasıyla sonuçlanan saldırı, İsrail polisinin iç soruşturma birimi tarafından incelenmeye devam ediyor. 17 Mart'ta Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Ramazan dualarını takip eden Salman, sivil giyimli bir polis memurunun müdahalesi sonucu sakatlandı.

Polis, gazetecilerin talimatlara uymadığını ve kendilerini tanıtmadıklarını iddia etti. Ancak İsrail Gazeteciler Cemiyeti, polisin bu açıklamasını "gerçek dışı" olarak nitelendirdi. Olay anına ait görüntülerde, gazetecilerin polis talimatlarına uyduğu ve aksine kameramanların polis tarafından itildiği açıkça görülüyor.

Polis, devam eden soruşturmayı gerekçe göstererek CNN'in ayrıntılı sorularını yanıtlamayı reddetti ve kameraların "provokasyon amaçlı göründüğü" gibi mesnetsiz bir suçlamada bulundu. Soruşturmanın ne zaman sonuçlanacağı konusunda ise herhangi bir takvim açıklanmadı.

İki yüzlü siyasi tablo: Trump’ın desteği ve iç tepkiler

İsrail’in basın mensuplarına yönelik bu saldırgan tutumu, Washington’dan gelen güçlü siyasi destek sayesinde uluslararası alanda cezasız kalmaktadır. Trump’ın özellikle Kudüs’ün başkent olarak tanınması, işgal altındaki Golan Tepeleri’ni ilhak eden kararı ve İsrail’e sağlanan askeri yardımları artırması, Netanyahu hükümetine “ne yapsanız kabul” mesajı vermektedir. Oysa ABD içinde giderek büyüyen bir kamuoyu, bu tek taraflı politikaları sorgulamaktadır. New York Times’ın yayımladığı bir araştırmaya göre Amerikalıların yüzde 52’si, İsrail’in Filistin topraklarındaki uygulamalarının insan hakları ihlali olduğunu düşünmektedir. Ancak Beyaz Saray, bu eleştirileri dikkate almak yerine İsrail’e yönelik katliam ve savaş çağrılarını meşrulaştıran bir dil kullanmaya devam etmektedir.