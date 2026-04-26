Trump’ın Beyaz Saray Muhabirleri Yemeğinde Silahlı Saldırı Şüphesi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Cumartesi akşamı Washington’daki Hilton Oteli’nde, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray muhabirleriyle gerçekleştirdiği akşam yemeği sırasında yaşanan silahlı saldırı iddiası, kısa sürede soru işaretlerini artırdı. Olayın duyulmasının ardından güvenlik güçleri bölgeyi hızla kontrol altına alırken, saldırının niteliği, hedefi ve gerçekleşme şekline ilişkin bilgiler netlik kazanmadı.

Görgü tanıklarının aktarımlarının çelişkili olması ve resmi makamların ilk saatlerde sınırlı açıklama yapması, olayın detaylarına dair belirsizliği daha da artırdı. Güvenlik birimleri, saldırı ihtimaline karşı otelde geniş çaplı bir inceleme yürütürken, soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü belirtildi.

Yetkililer, kesin bulgular ortaya çıkmadan herhangi bir değerlendirme yapılmaması gerektiğini vurgularken, yaşanan olayın güvenlik protokollerinin yeniden gündeme gelmesine neden olduğu kaydedildi.