Kevser Kültür Merkezi'nde İmam Rıza'nın (a.s) doğumu kutlandı + FOTO

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Kevser Kültür Merkezi, İmam Rıza’nın (a.s) doğum kutlu doğum günü programına ev sahipliği yaptı. Programın açılışında Kur'an-ı Kerim tilavetini Ehlibeyt Alimi Mustafa Sarıhan gerçekleştirdi.

Ardından da Ehlibeyt Alimi Musa Aydın konuştu. Aydın, Peygamber ve Ehlibeyti anmak için yapılan merasimlerin önemine değindi. "Onlara karşı muhabbetimizi ortaya koymak için bunu yapıyoruz. Diğer taraftan bu merasimler onlarla bizim ahitleşmemizdir, unuttuklarımızı hatırlamak, eksiklerimizi tamamlamak için, marifetimizi artırmak için, hayata dair gereken dersleri almak için bir araya geliyoruz. Bu programlar onlara karşı muhabbet ve bilgilerimizi artırmalı, evlerimize mesajlar alarak geri dönmeliyiz" dedi.

Musa Aydın, konuşmasında İmam Rıza'nın hikmetli sözlerinden örnekler aktardı. "İmam buyurdu: Mektebimizin ihya edildiği meclislere katılın. Bu programlar bizdeki eksikleri tamamlamalıdır. İmamlarımızın bizden beklentisi duyduklarımızı hayata geçirmemizdir" dedi. İmamları ziyaret etmenin ve onlara itaat edilmesinin önemine dair İmam Rıza'nın sözlerini de aktardı.

Daha sonra Ehlibeyt Alimi Alican Görel ilahilerini seslendirdi.

Programda İmam Rıza ile ilgili sinevizyon gösterimi de yapıldı.

Programın İran'dan da misafirleri de vardı. İmam Rıza'nın hareminin hadimi Şeyh Nazari Peygamber efendimizden bir hadis aktardı. "Peygamber buyuruyor; Her evde bir kız olsa Allah o eve günde 12 bereket yağdırır, bunlardan bir tanesi anne babanın günahlarının bağışlanmasıdır" dedi.

Musa Dedei de İmam Rıza ile ilgili şiir okudu.

Merasimde İran'dan gelen meddah Nurzadegan da ilahiler okudu.

Program ihsan yemeği ile son buldu.