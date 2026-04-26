Siyonist Rejimin Çöküş İtirafı: “Hizbullah’ı Yok Edemiyoruz, Ateşkes Zorunluluk!”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist işgal rejiminin yayın organı Israel Hayom, ordunun Lübnan İslam Direnişi Hizbullah’a karşı etkili bir mücadele gücünün kalmadığını ve Tel Aviv yönetiminin operasyonel zaafiyet nedeniyle ateşkesi kabul etmeye mecbur kaldığını gözler önüne seren çarpıcı bir analiz yayımladı.

Gazeteye konuşan üst düzey bir Siyonist yetkili, mevcut şartlarda Hizbullah’ın silahsızlandırılması veya ortadan kaldırılmasının “gerçekdışı” olduğunu söylerken, işgal ordusunun uzun süreli bir yıpratma savaşını yönetecek kapasiteden yoksun olduğunu itiraf etti.

Rapora göre, Hizbullah’ın imhasına yönelik herhangi bir operasyonel emir verilmediği gibi, askeri yetkililer füze atışlarını tamamen durduracak etkili bir askeri aracın var olmadığını da kabul ediyor. Kaynaklar, mevcut operasyonların sadece Hizbullah’ı sınırlı ölçüde yıpratabileceğini ancak onu felç edemeyeceğini belirtiyor.

Haberde, işgal rejimi ordusunun yaşadığı şiddetli operasyonel yıpranmaya ve askeri tükenmişliğe de dikkat çekiliyor. Çok cepheli savaş koşulları ve büyük ölçüde yedek kuvvetlere (rezerv güçlere) olan bağımlılık sonucu ortaya çıkan bu durum, söz konusu rejimin savaş kapasitesini gözle görülür şekilde düşürdü.

Israel Hayom’un yazdığına göre, Hizbullah’a karşı kesin ve netice alıcı bir operasyon yapılması “kuvvetlerin büyük ölçüde artırılmasını” gerektiriyor ki bu da işgal rejimi ordusu için mevcut şartlarda imkansız. Bu nedenle ateşkes seçeneği sadece siyasi bir karar olmanın ötesinde, ordunun üzerindeki baskıyı azaltmak için bir “operasyonel zorunluluk” olarak değerlendiriliyor.

Analizin devamında, Siyonist rejimin fiilen “askeri zafer” stratejisinden geri çekilerek uzun vadeli bir yıpratma savaşı yönetme stratejisine yöneldiği belirtiliyor. Ancak bu strateji de sadece rejim için tehditlerin göreli olarak kontrol altına alınmasıyla sınırlı kalıyor ve Hizbullah’ın ortadan kaldırılması anlamına gelmiyor.

Raporda son olarak, kahraman Hizbullah’ın yenilmediği vurgulanırken, savaşın işgal rejimi için siyasi ve uluslararası maliyetinin de arttığına dikkat çekiliyor. Öyle ki, Amerika ve Avrupa’da bile bu rejime verilen desteğin sınırlandırılması yönünde baskılar giderek artıyor. Bu gelişme, direniş ekseninin ve özellikle de Hizbullah’ın bölgesel güç dengesindeki belirleyici rolünü bir kez daha teyit ediyor.