Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin İslamabad ziyareti sona ererken, ABD Başkanı Donald Trump ve Amerikan medyasının günlerdir yaptığı “İranlı yetkililerle doğrudan görüşme” iddialarının tamamen asılsız olduğu ortaya çıktı. İranlı yetkililer ve basını ziyaret boyunca herhangi bir müzakere olmayacağını ısrarla vurgularken, Trump yönetimi ve ona yakın medya kuruluşları tam tersi yönde bir algı operasyonu yürüttü. Bu durum, hem Trump’ın hem de ‘demokrasi ve hakikat’ söylemleriyle pazarlanan Batı medyasının, gerçeği ne kadar rahat çarpıtabildiğinin yeni bir kanıtı olarak tarihe geçti.

Vance, Witkoff ve Kushner Senaryolarının Tamamı Çöktü

Günlerdir Amerikan ve bazı bölgesel medya kuruluşları, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Özel Temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın Arakçi ile aynı anda İslamabad’da bulunarak doğrudan görüşmeler yapacağını iddia ediyordu. Haberler o kadar yoğun bir şekilde pompalandı ki, İran kamuoyu ve analistleri bir süre gerçek ile yalan arasında sıkıştı kaldı. Ancak Arakçi heyetinin Pakistan temaslarını tamamlayarak ülkeden ayrılmasıyla birlikte, tüm bu iddiaların boş bir yalan kampanyasından ibaret olduğu kesinleşti. Bu yaşananlar, Trump’ın ‘fake news’ söylemlerinin aslında ne kadar haklı olduğunu da gösteriyor; çünkü Amerikan medyası, tıpkı Başkanları gibi, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan senaryolar yazmakta ve bunları ‘son dakika haberi’ diye servis etmekte beis görmüyor.

“İki Düşman da Yalan Söylüyor”: Trump ve Medyasının İkilemi

Haberde vurgulandığı gibi, ABD’de komik bir durum yaşanıyor: Trump, Amerikan medyasını “yalancı ve dezenformasyon yayıcısı” olarak suçlarken, medya da Trump’ı “tarihin en büyük yalancısı” diye nitelendiriyor. Bu iddiaların her ikisi de aslında doğru. Ne var ki sorun, bu iki aktörün de dünya kamuoyunu ‘hakikat’ adına manipüle etmeleridir. Esas mesele ise şu: Washingto.n ’un savaş gemileriyle Hürmüz’e dayandığı, İran’a yönelik ablukanın her geçen gün arttığı bir ortamda, bu ‘yalan pazarlığı’ nereye kadar sürecek? Trump yönetimi, doğrudan müzakere edemediği Tahran’ı, Pakistan üzerinden yürüttüğü spekülatif haberlerle sıkıştırmaya çalıştı; ancak bu oyun da tutmadı.

Batı Medyasının İran Karşıtı Algı Operasyonları Tarihi

Batı medyasının İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik düşmanca yayın politikası yeni değil. 2003 yılında Irak’ın kitle imha silahlarına sahip olduğuna dair New York Times ve Washington Post manşetlerinden, 2022’deki “İran’ın Rusya’ya İHA tedariki” iddialarına kadar sayısız örnek, bu medya kuruluşlarının ne kadar rahat yalan söyleyebildiğini kanıtlamıştır. Bugün de aynı zihniyet, “İranlı yetkililer Pakistan’da gizlice görüşüyor” gibi doğrulanamayan bilgilerle kamuoyunu yanıltmaya devam etmektedir. Amerikan medyası, tüm bu ‘fake news’ operasyonlarına rağmen, İran medyasını ‘propaganda ve yalan’ ile suçlamaktan da geri durmuyor. Bu ise, emperyalist ikiyüzlülüğün hat safhadaki bir tezahürüdür. Batı’da ‘özgür basın’ diye sunulan yapının, aslında dış politikaya hizmet eden bir ‘psikolojik harp enstrümanı’ olduğu gerçeği, işte böyle örneklerle bir kez daha tescillenmiştir.

Hakikat Ortaya Çıkıyor: Iran Medyası ve Yetkilileri Doğruyu Söyledi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, daha ziyaretin başında herhangi bir doğrudan görüşme planlanmadığını açıklamıştı. İran medyası da günlerdir bu çizgide yayın yaparak, Amerikan tarafının iddialarını yalanlıyordu. Bugün gelinen noktada, İranlı yetkililerin ve basının ne kadar dürüst ve şeffaf olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu. Tarihsel olarak daima doğrunun yanında duran İran medyası, bu süreçte yine onurlu bir tavır sergilerken; ‘tarafsızlık ve objektiflik’ iddiasındaki Batı medyası, bir propaganda aygıtından farklı olmadığını göstermiştir.