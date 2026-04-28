İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi, bölgesel bir tur kapsamında gittiği Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi. Görüşme, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırgan politikalarına karşı "birleşik cephe" vurgusuyla gerçekleşirken, Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için ABD’ye sunduğu aşamalı planın da ele alındığı öğrenildi.

Tarafların "Tek Kutuplu Dünyaya Hayır" Ekseni Olgunlaşıyor

İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazzım Celali’nin, Arakçi’nin ziyaretini “dış tehditlere karşı ülke çıkarlarını ilerletmek için diplomatik bir cihat” olarak tanımladığı temaslarda, Putin’in “Rusya, İran halkının zorlu dönemi atlatmasını ve barışın hakim olmasını umuyor” dediği kaydedildi.

Bu stratejik ittifak, Washington’da giderek artan bir endişeyle izleniyor. Ocak 2025’te imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması, Moskova ve Tahran arasında askeri, enerji ve ekonomik iş birliğini resmiyete dökmüştü. ABD'li Senatörler, Rusya'nın İran'a, İran'ın da Rusya'ya yaptırım delme konusunda yardım ettiğine ve bu "karşılıklı çıkar ilişkisinin" Amerikan askerlerinin hayatını tehlikeye attığına dikkat çekiyor.

Beyaz Saray, İran’ın Rusya ile yakınlaşması karşısında etkisiz bir tablo çizerken, Başkan Donald Trump’ın onay oranları düşmeye devam ediyor. Fox News’e konuşan Trump, İran’ı telefonla kendisini aramaya davet ederek “Güzel, güvenli hatlarımız var” dese de, uzmanlar bu çağrının bir “çaresizlik göstergesi” olduğunu belirtiyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de Trump’ı hedef alarak, “İranlılar müzakere etmeme konusunda ne kadar yetenekliyse, ABD’nin elinde de bir çıkış stratejisi görmüyorum. ABD, İran tarafından resmen küçük düşürülüyor” ifadelerini kullandı. Bu sözler, Almanya gibi kilit bir NATO müttefikinin bile Trump’ın stratejik beceriksizliğine olan güvenini kaybettiğini gösteriyor.

Kremlin’den destek alan İran, masaya somut bir planla oturdu: Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını öngören üç aşamalı teklif, nükleer dosyanın ise ilerleyen bir aşamaya ertelenmesini öngörüyor. Bu hamle, Tahran’ın ABD’yi çıkmaza sokan nükleer pazarlıktan arınarak önce ekonomik zafer kazanma stratejisinin bir parçası.

Washington’da kimi çevreler ise Rusya’nın yardımını eleştiriyor. Independent yazarı Sam Kiley’e göre Trump, Rusya’nın ABD askerlerini öldüren İHA’lar için istihbarat sağladığı haberlerine karşı “Şaşırtıcı derecede kayıtsız” kalıyor.