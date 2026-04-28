Türkiye’deki Anma Töreninde Öğrencilerden Trump ve Netanyahu’ya Tepki: Afişler Yırtıldı +VİDEO

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Türkiye’de Minablı öğrenciler için düzenlenen bir anma töreninde, çocuklar ABD ve İsrail rejimine yönelik tepkilerini dikkat çekici bir eylemle ortaya koydu. Program kapsamında sahneye çıkan öğrenciler, Amerika Birleşik Devletleri ve “Siyonist rejim”i simgeleyen bayrak görsellerini ve eski ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun fotoğraflarını yırtarak protesto gerçekleştirdi.

Tören sırasında, söz konusu eylemin Trump ve Netanyahu’nun “vahşi” olarak nitelenen politikaları ve yaklaşımlarına bir tepki olduğu ifade edildi. Organizasyonun sonunda, öğrencilerin bu sembolik hareketi, anma törenine katılanlar tarafından, çocukların siyasi ve insani hassasiyetlerinin bir yansıması olarak değerlendirildi.