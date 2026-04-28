İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Rusya’nın Diplomatik Desteğinden Memnun

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rusya Federasyonu’na gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede, Moskova’nın uluslararası ve bölgesel konularda diplomasiye verdiği desteğin Tahran tarafından takdir edildiğini vurguladı.

Arakçi, Rus mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra güncel küresel ve bölgesel meseleleri ele aldıklarını ifade etti. Görüşmelerde, barışçıl çözüm yolları ve diplomatik müzakerelerin önemine değinildiğini kaydeden Arakçi, “Rusya’nın uluslararası sorunların çözümünde diplomasiye verdiği destek bizim için önemlidir ve bunu memnuniyetle karşılıyoruz,” dedi.

Bu ziyaretin, İran ve Rusya arasındaki stratejik iş birliğini pekiştirmeyi ve ortak çıkarlar doğrultusunda diplomatik koordinasyonu artırmayı hedeflediği belirtildi. Arakçi, görüşmelerin yapıcı geçtiğini ve gelecekteki iş birlikleri için zemin oluşturduğunu sözlerine ekledi.