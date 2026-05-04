Yeni Delhi Afrika’ya Açılıyor: 10 Yıl Sonra Zirve

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hindistan, yaklaşık on yıllık bir aranın ardından Hindistan-Afrika Forum Zirvesi’ni yeniden topluyor. 31 Mayıs’ta Yeni Delhi’de gerçekleştirilecek 4. Zirve, Asya ile Afrika arasında artan ticaret, teknoloji transferi ve altyapı yatırımlarının ele alınacağı kritik bir platform olarak görülüyor.

Dışişleri kaynaklarına göre zirvede dijital dönüşüm, yenilenebilir enerji, savunma iş birliği ve sağlık teknolojileri öncelikli başlıklar arasında yer alacak. Hindistan, özellikle bilgi teknolojileri, ilaç üretimi ve uygun maliyetli dijital altyapı çözümleri alanındaki deneyimini Afrika ülkeleriyle paylaşmayı hedefliyor.

Uzmanlar, zirvenin yalnızca ekonomik değil, jeostratejik bir boyut da taşıdığına dikkat çekiyor. Küresel güçlerin Afrika’daki etkisini artırma yarışının hız kazandığı bir dönemde Hindistan, “Güney-Güney iş birliği” vurgusuyla kıtada daha görünür bir rol üstlenmek istiyor.

Hindistan’ın Afrika ile ticaret hacmi son yıllarda istikrarlı biçimde artarken, Hint şirketlerinin özellikle enerji, madencilik ve telekomünikasyon alanlarında yatırımlarını genişlettiği biliniyor. Zirvenin, yeni finansman paketleri ve ortak teknoloji projeleriyle bu süreci hızlandırması bekleniyor.

Diplomatik çevreler, 4. Hindistan-Afrika Forum Zirvesi’nin iki taraf arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açabileceği ve çok kutuplu küresel düzende Hindistan’ın konumunu güçlendirebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.