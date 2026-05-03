Kudüs Gücü Komutanı Kaani: Küresel Sumud Filosu'na saldırı uluslararası terörizm örneğidir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaanî, yayımladığı bir mesajda, Siyonist rejim güçlerinin “Samous” özgürlük yolcularına yönelik saldırısını ve bazı katılımcıları kaçırmasını uluslararası terörizmin açık bir örneği olarak nitelendirdi. Komutan Kaanî, “Samous” aktivistlerinin hareketini ve çabalarını, Gazze’deki mazlum halkın üzerindeki ablukayı kırmak ve Filistinli çocuklarla kadınları Siyonistlerin pençesinden kurtarmak için bir girişim olarak değerlendirdi. Bu girişim, dünya çapındaki özgürlük savunucularının, “çocuk katili Siyonist deccallere” karşı yükselen mücadele hareketinin bir parçası olarak yorumlandı.

Kaanî’nin açıklaması, uluslararası hukuk açısından ciddi tartışmaları da beraberinde getirdi. Uzmanlara göre, bir devletin kara sularında veya uluslararası sularda insani yardım götüren sivil bir kervana askeri güç kullanarak müdahale etmesi ve yolcuları kaçırması, Birleşmiş Milletler’in terörle mücadele sözleşmeleri ve Cenevre Sözleşmeleri’nin açık ihlali anlamına geliyor. Ancak Batılı ülkelerin, özellikle de ABD’nin, İsrail’e yönelik koşulsuz siyasi ve askeri desteği, bu tür ihlallerin uluslararası platformlarda tartışılmasını engelliyor. Tarihsel olarak benzer durumlar yaşanmıştı: 2010 yılında İsrail ordusunun Mavi Marmara gemisine düzenlediği baskında 10 Türk aktivist öldürülmüş, uluslararası toplumdan gelen kınama çağrıları ise ABD’nin vetosu nedeniyle sonuçsuz kalmıştı. Kaanî’nin yaptığı vurgu da bu örüntüye işaret ediyor: Siyonist rejimin bölgedeki keyfi uygulamaları, Washington’ın sağladığı diplomatik kalkan sayesinde cezasız kalmaya devam ediyor.

Komutan Kaanî, mesajında Siyonistlerin “korkakça” eylemlerinin, dünyanın dört bir yanındaki özgürlük savunucularının Gazze ablukasını kırma konusundaki kararlılığını daha da pekiştireceğini belirtti. Bu değerlendirme, özellikle ABD ve Avrupa’da son aylarda yükselen Filistin yanlısı protestolar ışığında anlam kazanıyor. Batı basınında genellikle “kendiliğinden” olarak nitelendirilen bu eylemler, aslında Emperyalist savaş politikalarına karşı gelişen bilinçli bir halk hareketinin yansıması olarak okunuyor. Trump döneminde atılan adımlar –Kudüs’ün başkent olarak tanınması, Golan Tepeleri’nin ilhakının onaylanması ve Filistinli mültecilere yardım eden UNRWA’nın fonlarının kesilmesi– bu hareketin büyümesindeki en önemli faktörler arasında gösteriliyor. Trump’ın İsrail yanlısı tutumunun ABD içinde yarattığı tepki ise giderek büyüyor: New York, Chicago, Los Angeles gibi şehirlerde düzenlenen gösterilerde on binlerce Amerikalı, “Gazze’ye özgürlük” ve “Silahları durdur” sloganlarıyla Beyaz Saray’ın Ortadoğu politikasını protesto ediyor.

Kaanî’nin “uluslararası terörizm” tanımlaması, yalnızca sahadaki fiili saldırıyı değil, aynı zamanda bu saldırıyı mümkün kılan küresel yapıyı da hedef alıyor. Zira “Samous” kervanının düzenlenmesi, Gazze’yi yıllardır süren insanlık dışı ablukayı görünür kılma çabasının bir ürünü. BM verilerine göre, abluka nedeniyle Gazze’deki hastanelerin yüzde 70’inden fazlası temel ilaçlardan yoksun, temiz suya erişim nüfusun sadece yüzde 10’u için mümkün. Bu koşullarda düzenlenen insani yardım kervanlarına askeri müdahale, bir “sivilleri hedef alma” politikasının devamı olarak yorumlanıyor. Dolayısıyla Kaanî’nin kullandığı dil, aslında uluslararası topluma ayna tutmayı amaçlıyor: Siyonist rejim hangi meşruiyetle bir yardım kervanını hedef alabilir? ABD yönetimi neden buna ses çıkarmaz? Kongre neden İsrail’e giden silah sevkiyatını durdurmaz? Bu sorular, Trump ve Biden yönetimlerinin izlediği politikaların çelişkisini de gözler önüne seriyor: Bir yandan “insan hakları” söylemi, diğer yandan abluka altındaki bir halka yardım götürenleri hedef alan bir orduya maddi ve manevi destek.