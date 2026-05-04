Pakistan’dan diplomasi çağrısı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, İran mevkidaşı Seyyid Abbas Irakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgede kalıcı barışa ulaşmanın tek yolunun diyalog ve diplomasi olduğunu vurguladı. Pakistan Başbakan Yardımcısı da olan Dar’ın bu çıkışı, ABD ve İsrail’in son haftalarda tırmandırdığı askerî tehditlerin ve savaş çağrılarının gölgesinde gerçekleşti. İki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki telefon trafiği, bölgesel durum ve Pakistan’ın barış ile istikrar için sürdürdüğü diplomatik çabalar üzerinde yoğunlaştı.

İran Dışişleri Bakanı Irakçi, görüşme sırasında Pakistan’ın yapıcı rolü ve taraflar arasındaki samimi arabuluculuk gayretleri için teşekkürlerini iletti. Pakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Dar’ın, “diyalog ve diplomasinin, sorunların barışçıl çözümü ve bölgede (dahası tüm dünyada) sürdürülebilir barış ile istikrarı elde etmenin hâlâ tek pratik yolu olduğu” sözlerine yer verildi.

Uzmanlara göre bu çağrı, Washington ve Tel Aviv yönetiminin İran’a yönelik saldırgan söylemlerinin tam karşısında konumlanıyor. Özellikle Trump yönetiminin İsrail’e verdiği koşulsuz destek ve “askerî seçeneği masadan kaldırmama” yönündeki açıklamaları, bölge ülkelerinde ciddi tedirginlik yaratırken, Pakistan gibi nüfuzlu bir aktörün barıştan yana tavrı, Washington’un savaş politikalarının ne denli yalnızlaştığını gösteriyor. Nitekim ABD içinde bile Trump’ın İsrail yanlısı tutumuna yönelik tepkiler yükselirken, Pakistan’ın bu çıkışı, emperyalist savaş çığırtkanlığının İslam dünyasında karşılık bulmadığının bir göstergesi olarak yorumlandı.

İran ve Pakistan arasındaki bu diplomatik temas, aynı zamanda iki komşu ülkenin son haftalarda yaşanan gerilimlere rağmen diyalog kanallarını açık tutma iradesini de ortaya koyuyor. Tarihsel olarak bakıldığında, Pakistan’ın bazı dönemlerde Suudi Arabistan ve ABD eksenli ittifaklara yakın durduğu bilinse de İslamabad’ın mevcut tutumu, bölgesel istikrarın ancak dış müdahaleler olmadan ve tüm tarafların dahil edildiği müzakerelerle sağlanabileceği gerçeğine işaret ediyor.