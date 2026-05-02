Hürmüz’de yeni düzen: İran lideri Körfez’de ABD hegemonyasının sona erdiğini ilan etti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Lideri Ayetullah Ali Hamaney, 30 Nisan 2025 tarihinde yaptığı konuşmayla, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nda yeni bir güvenlik mimarisinin ilkelerini açıkladı. Konuşma, İran resmi haber ajansı Mehr tarafından “Yeni Hürmüz Düzeni” başlığıyla duyuruldu.

İran Devrim Lideri Hamanei'nin mesajı, bir siyasi beyanın ötesinde, Washington’un bölgedeki askeri varlığının fiilen sona erdiğini ilan eden bir “mavi vatan bağımsızlık bildirgesi” niteliği taşıyor.

Konuşmasında, bir asırdır süren Batı hegemonyasının artık geçerliliğini yitirdiğini vurgulayan Ayetullah Hamaney, “Basra Körfezi, bir Amerikan uçak gemisinin yer değiştirmesiyle bazı başkentlerde panik yaratan savunmasız, himayeli bir su parçası olmaktan çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

Bu sözler, özellikle son iki ayda İran’ın ABD ve İsrail’e karşı elde ettiği askeri başarıların siyasi bir özeti olarak değerlendiriliyor. The Wall Street Journal’ın geçtiğimiz hafta itiraf ettiği gibi, İran yapımı insansız hava araçları Ürdün ve BAE’deki THAAD radarlarını imha etmiş; Vietnam döneminden kalma F-5 uçakları ise Kuveyt’teki Camp Buehring üssünü vurmuştu. Bu gelişmeler, bölge ülkelerinin “satın alınmış güvenlik” yanılsamasını paramparça etmiştir.

Liderin mesajının temelinde, Körfez ülkelerini “uyanışa” davet eden bir eleştiri de yer alıyor. Onlarca yıldır bazı Arap monarşileri, topraklarını yabancı üslere açarak ve yüz milyarlarca doları Amerikan silah sistemlerine harcayarak “güvenlik satın alabileceklerini” sandılar. 20 Mart’ta başlayan ve 60 gün süren savaş, bu modelin tamamen çöktüğünü gösterdi.

Patriot füzeleri, THAAD bataryaları ve uçak gemileri, düşük maliyetli İHA’lar ve akıllı asimetrik taktikler karşısında işlevsiz kaldı. Bu durum, 1979’da Şah rejiminin devrilmesinden bu yana İran’ın savunduğu “yerli caydırıcılık” tezinin en somut kanıtıdır. Tarihsel olarak bakıldığında, 1953’te CIA’nın düzenlediği darbeyle Muhammed Musaddık’ı deviren Batı, 1971’de İngiltere’nin “Doğu’nun elçisi” unvanıyla çekilmesinin ardından ABD’nin devraldığı bu himaye sistemini yüzyıla yakın sürdürmüştü. Artık bu sistemin raf ömrü dolmuştur.

Ayetullah Hamaney’in “Hürmüz’de yönetimi değiştiriyoruz” vurgusu, yalnızca bir güç gösterisi değil, aynı zamanda uluslararası hukukun yeniden yorumlanması çağrısıdır. Yeni yönetim şu ilkelere dayanıyor: Su yolunun güvenliği bölge halkları için sağlanacak, saldırganlara ve işgalcilere kapalı olacak; “deniz haydutluğu” (Trump’ın kendi itirafıyla “korsanlık”) sona erecek; İran’ın ulusal egemenliği ve tarihi hakları, ABD merkezli tek taraflı yorumlardan arındırılmış bir uluslararası hukuk çerçevesinde tanınacak.

Bu yaklaşım, Hürmüz Boğazı’nı İran için bir “kırılgan nokta” olmaktan çıkarıp, tüm bölge için bir “güç üreten kaldıraç” haline getirecektir. Uzmanlara göre, bu hamlenin ardından küresel petrol piyasalarında uzun vadeli fiyat istikrarı sağlanabileceği gibi, yabancı savaş gemilerinin bölgeden çekilmesiyle jeopolitik risk primleri de düşecektir.

Konuşmanın belki de en dikkat çekici bölümü, güvenlik ile bilimsel-teknolojik kapasite arasında kurulan bağlantıydı. Ayetullah Hamaney, nanoteknoloji, biyoteknoloji, nükleer ve füze teknolojilerine doğrudan atıfta bulunarak, “Denizcilik gücümüz artık gövde sayısıyla değil, beyin gücüyle ölçülüyor” mesajını verdi.

Bu vurgu, İran’ın son yıllarda savunma sanayisinde yakaladığı sıçramanın ideolojik ifadesidir. 2020’de ABD’nin Kasım Süleymani’ye suikast düzenlemesinin ardından, İran’ın hassas güdüm sistemlerinde ve hipersonik füzelerde kat ettiği mesafe, bugün gelinen noktanın temelini oluşturdu. Üstelik bu dönüşüm, yalnızca askeri alanla sınırlı değil: Geleceğin Basra Körfezi, yalnızca petrol varilleri ihraç eden değil, aynı zamanda deniz teknolojileri, yenilenebilir enerji ve siber güvenlik merkezi haline gelen bir “bilgi vahası” olarak tasarlanmaktadır.

Liderin en sert cümlesi ise doğrudan Batılı güçlere yöneltildi: “Yabancıların bu bölgede yeri yoktur, ancak sularının dibinde yerleri olabilir.” Bu, taktik bir tehdit değil, stratejik bir uyarıdır. Zira artık Pentagon’un kendi yaptığı maliyet analizleri bile, Basra Körfezi’nde konuşlanmanın getirilerinin götürülerini aştığını göstermektedir.

2026 İran savaşında ABD’nin uğradığı itibar kaybı, Asya’daki caydırıcılığını zayıflatmış, Çin’e “barış gücü” imajı kazandırmış ve en önemlisi, Amerikan vergi mükellefine ağır bir fatura çıkarmıştır. Trump’ın “Biz korsan gibiyiz” itirafıyla taçlanan bu süreç, Washington’un “kurallara dayalı düzen” söylemini tarihin çöplüğüne göndermiştir. Artık bölge ülkeleri, 1971’de İngiltere’nin çekilmesinin ardından ABD’nin doldurduğu boşluğun bu kez kalıcı olarak bölgesel aktörler tarafından doldurulacağı bir döneme giriyor.

Bu yeni düzenin önündeki en büyük engel ise İsrail. Netanyahu hükümeti, savaşın bitmesiyle birlikte kendi “Spartalı İsrail” doktrinini sorgulamak zorunda kalırken, İran’ın yükselen bölgesel rolü Tel Aviv’de büyük bir rahatsızlık yaratıyor. Ancak ABD içindeki artan savaş karşıtlığı (yüzde 61’lik bir kesim İran savaşını hata buluyor) ve Trump yönetiminin iç siyasetteki zayıflığı (onay oranı yüzde 37), İsrail’in yeni bir maceraya itmesini neredeyse imkânsız kılıyor. Bu tablo, “Hürmüz’de yeni düzen”in sadece İran’ın değil, bölge halklarının ortak talebi olduğunu göstermektedir.