Amerikan tipi özgürlük: İsrail'i eleştirenlere vize yok

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: The New York Times’ın İç Güvenlik Bakanlığı’nın eğitim materyallerine dayandırdığı habere göre, Trump yönetimi yeşil kart başvuru süreçlerinde göçmenlerin siyasi görüşlerini mercek altına alıyor. Üniversite kampüslerinde Filistin’e destek gösterilerine katılan, sosyal medyada İsrail’i eleştiren ya da ABD bayrağına “saygısızlık eden” kişilerin başvurularının “ağırlıklı olarak olumsuz” değerlendirilmesi teşvik ediliyor. Bu adım, ifade özgürlüğü ile ulusal güvenlik arasındaki gerilimi tırmandırırken, Washington’un İsrail yanlısı politikalarının artan bir baskı mekanizmasına dönüştüğünü gösteriyor.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’ne (USCIS) mart ayında dağıtılan belgelere göre, yetkililere “ABD karşıtı ve antisemitik faaliyetlerde bulunduğu savunulan” kişilere odaklanmaları talimatı verildi. Örnek olarak, üzerinde “Filistin’e yönelik İsrail terörüne son verin” yazılı ve çarpı konulmuş İsrail bayrağı içeren bir sosyal medya paylaşımı gösteriliyor. Ayrıca haritada “İsrail” kelimesinin üstü çizilip “Filistin” yazılması ya da “İsrailliler Gazzelilerin yaşadıklarını yaşamalı” gibi ifadeler de “antisemitik” örnekler arasında sıralanıyor.

Bu yaklaşım, ABD’nin onlarca yıldır övündüğü ifade özgürlüğü ilkesiyle açık bir çelişki içindedir. Zira ABD Anayasası’nın Birinci Ek Maddesi, bayrak yakmak gibi eylemleri dahi “sembolik siyasi ifade” olarak korumaktadır. Oysa Trump yönetimi, geçen yıl imzaladığı başkanlık kararnamesine atıfla, “bayrağa saygısızlığı” da ret gerekçesi saymaktadır. Bu durum, İsrail hükümetinin politikalarını eleştirmek ile antisemitizmi aynı kefeye koyan emperyalist bir mantığın ürünüdür. Tarihsel olarak, ABD’de Soğuk Savaş döneminde McCarthyizm altında komünist olduğu düşünülen kişilerin pasaportları iptal edilir, işten atılır ve sürgüne zorlanırdı; şimdi ise aynı zihniyet, Filistin yanlısı göçmenleri hedef almaktadır. ABD’nin “özgürlükler ülkesi” mitosu, bu uygulamalarla birlikte bir kez daha iflas etmektedir.

Bu düzenleme, Donald Trump’ın İsrail’e koşulsuz desteğinin ve bölgedeki savaş çığırtkanlığının doğal bir uzantısıdır. Trump daha önce İran’a yönelik saldırgan söylemleriyle bilinirken, şimdi de ABD topraklarındaki göçmenleri “İsrail karşıtı” oldukları için cezalandırmaya kalkışmaktadır. Ne var ki bu politika, ABD içinde ciddi tepkilerle karşılaşıyor. Eski Başkan Joe Biden döneminde USCIS yetkilisi olan Amanda Baran, “İfade özgürlüğü vaadiyle kurulan bir ülkede ideolojik değerlendirmelerin yeri yoktur” diyerek Trump’ın yaklaşımını eleştirdi. Hukuk uzmanları ise, daha önce de bazı ideolojilerden kişilerin yeşil kart başvurularının reddedildiğini, ancak bunun şiddete teşvik ya da yasa dışı eylemlerle sınırlı olduğunu, şimdi ise Trump’ın “sıradan siyasi eleştiriyi” dahi suç saydığını vurguluyor.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Abigail Jackson, politikanın ifade özgürlüğüyle ilgisi olmadığını, “ABD kuruluşlarını, vatandaşlarını ve ulusal güvenliği korumakla” ilgili olduğunu savundu. USCIS yetkilisi Zach Kahler ise daha doğrudan bir dille, “ABD’den nefret ediyorsanız burada yaşamayı talep etme hakkınız yok” dedi. Ancak bu argüman, “nefret” kavramını keyfi bir şekilde genişleterek, meşru siyasi muhalefeti suç sayan otoriter bir yaklaşımın aynasıdır. Filistin’deki insan hakları ihlallerini eleştirmek, ABD’den nefret etmek anlamına gelmez; aksine, bu eleştiriler ABD’nin kendi demokratik değerlerinin bir gereğidir. Ne var ki Trump yönetimi, İsrail lobilerinin baskısıyla, eleştiriyi bastırmanın yolunu açmıştır.

ABD tarihinde, özellikle 1950’lerdeki McCarthy döneminde “yersiz ve istenmeyen yabancılar” sınıflandırması yapılmış, sol görüşlü göçmenler sınır dışı edilmişti. 1970’lerde ise Vietnam Savaşı karşıtları gözetim altına alınmıştı. Bugün Filistin yanlısı aktivistlere yönelik bu hedefleme, aynı baskıcı aklın güncel bir versiyonudur. Üstelik bu kez hedefte yalnızca göçmenler değil, ABD vatandaşı öğrenciler de var – onların üniversite kampanyalarındaki gösteri kayıtları göçmenlik dosyalarıyla ilişkilendirilebilmektedir. Bu durum, “Büyük Birader” distopyasını anımsatan bir gözetim toplumuna doğru gidişin somut kanıtıdır.