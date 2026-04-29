Körfez rejimleri panikte: Savaşın gerçek kaybedeni kukla rejimler oldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın asıl bedelini, savaşın hedefi olan Tahran’dan çok, ABD’nin askeri üslerine ev sahipliği yapan Basra Körfezi ülkelerinin ödediği ve bu ülkelerin kendilerini “en kırılgan ve tehlikeli konumda” bulduğu belirtildi. Mısır’ın eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdullah el-Eşel, Press TV’ye yaptığı açıklamada, Körfez ülkelerinin ABD ile ittifakları ile İran’la olası geniş çaplı bir savaşın sonuçları arasında sıkışarak en ağır bedeli ödeyen taraf olduğunu ve bu ülkelerin ne kendi güvenliklerini sağlayabildiğini ne de İran’a saldırmaya cesaret edebildiğini söyledi.

Eşel’in çarpıcı değerlendirmesine göre, ABD üslerine ev sahipliği yapan Arap ülkeleri kendilerini “potansiyel bir savaş alanının içinde” bulmuş durumda. Sahip oldukları ne askeri kapasite ne de siyasi irade, olayların kontrolünü ellerine almalarına yetmiyor. Washington ve Tel Aviv’in eylemlerini “bölgesel güvenlik” adıyla meşrulaştırmaya çalışmasına karşın, asıl bedeli ödeyenlerin ABD’nin müttefiki bu ülkeler olduğunu ancak şimdi fark etmeye başladıklarını belirten Eşel, ABD’nin son teknolojik üstünlüğüne rağmen kendi üslerini bile tam anlamıyla koruyamadığını, dolayısıyla Körfez’deki ev sahiplerinin güvenliğini garanti etmesinin imkânsız olduğunu vurguladı.

Bu durum, emperyalist güçlerin “koruyuculuk” söylemi altında aslında nasıl bir istikrarsızlık ithal ettiğinin en somut örneğidir. Tarihsel olarak, ABD’nin II. Dünya Savaşı’ndan bu yana dünya genelinde kurduğu askeri üsler, ev sahibi ülkeleri çoğu zaman hedef haline getirmiş, Amerika’nın koruması beklenen bu ülkelerin toprakları büyük güç rekabetinin ateş hattına sürüklenmiştir. Vietnam Savaşı sırasında Tayland’daki üsler ya da Soğuk Savaş döneminde Avrupa’daki füze rampaları, bu tehlikenin tarihsel örnekleridir.

Stratejik Kırılganlık ve ABD’nin Zafiyeti

Eşel’in çarpıcı uyarıları, savaşın Körfez monarşileri üzerindeki derin etkisini gözler önüne seriyor. Bölgedeki sekiz kalıcı ABD askeri üssünün varlığı, bu ülkelere “güvenlik şemsiyesi” sağlamak bir yana, onları İran’ın misilleme saldırılarına karşı daha da savunmasız hale getirmiştir.

Nitekim Carnegie Vakfı’nın 2026 başında yayımladığı bir analiz, “Ne İbrahim Anlaşmaları ne de büyük ABD üslerinin varlığı Körfez Arap devletlerini korumaya yetmiyor. Savaş, Körfez ülkelerinin zayıflığını ve ne kadar açıkta olduklarını acı bir şekilde göstermiştir” tespitinde bulunmuştur. İran’ın Şahid-136 gibi kamikaze insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği saldırılar, bir Amerikan SM-6 füzesinin 4 milyon dolarlık maliyetine karşılık yalnızca 20.000 dolara üretilen bu araçların, pahalı savunma sistemlerini nasıl aşabildiğini göstermiştir.

Dahası, Orta Doğu Uzmanları’nın Middle East Eye’a yaptığı değerlendirmelerde, savaş boyunca bölgedeki en az bir düzine ABD askeri tesisinin o kadar ağır hasar gördüğü belirtilirken, bu üslerin artık sağladıkları faydadan çok daha fazla zafiyet yarattığı ifade edilmiştir. Bu noktada, Trump’ın savaş boyunca sergilediği “her şeye kadir” imajının da ciddi yaralar aldığını belirtmek gerekir. Zira ABD yalnızca İran’a istediği darbeyi vuramamış, aynı zamanda bölgedeki müttefiklerini koruma sözünü de tutamamıştır. ABD içinde de Trump’ın savaş yanlısı tutumuna karşı yükselen sesler, işte bu stratejik çıkmazın bir yansımasıdır; öyle ki Başkan Yardımcısı Vance gibi isimlerin dahi Pentagon’un savaş senaryolarına şüpheyle yaklaştığı bilinmektedir.

Olası Senaryolar ve “Büyük İsrail” Tehlikesi

Diplomatın analizine göre ihtimaller, Körfez ülkeleri için bir felaketten diğerine işaret ediyor. Eşel, eğer ABD ve İsrail savaşı kaybederse, İran’ın bölgesel bir süper güç olarak ortaya çıkacağını ve bunun Arap ülkeleri için yeni bir stratejik mimari anlamına geleceğini, hatta İsrail rejiminin tıpkı Sovyetler Birliği gibi çözülerek haritadan silinebileceğini öne sürüyor. Bu durumda Batı’nın da nihayetinde gerçek güvenliğin geleneksel müttefiklerinde değil, İran’da olduğunu kabul edeceğini ve Arapların galip gelen Tahran’la yeni ilişkiler kuracağını belirtiyor.

Ancak tam tersinin gerçekleşmesi, yani Washington ve Tel Aviv’in galip gelmesi durumunda da tablonun Körfez ülkeleri için çok daha vahim olacağı uyarısında bulunuyor. Eşel’e göre, bu ikinci senaryoda Arap devletleri bugünkü egemenliklerini bile kaybedecek, Amerikan nüfuzu doğrudan bir tahakküm aracına dönüşecek ve en kötüsü, bölgede “Büyük İsrail” projesinin hayata geçmesiyle sonuçlanacaktır. Bu korkutucu projeksiyon, ABD emperyalizminin Ortadoğu’daki asıl hedefini gözler önüne sermektedir: Sözde “demokrasi” ve “istikrar” götüren Amerika, aslında İsrail’in yayılmacı hayallerinin ve Arap dünyasının kontrol altında tutulmasının en büyük garantörüdür.

Uluslararası İlişkilerde Deprem

Eşel değerlendirmesini, “Eğer İran savaşı kazanırsa, tüm Batı Asya’nın stratejik çerçevesi yeniden yazılacaktır” diyerek sonlandırıyor. Bu gerçek, yalnızca sahadaki askeri denklemlerden değil, aynı zamanda küresel güç dengelerindeki derin değişimden kaynaklanmaktadır. ABD’nin uzun yıllardır bölgedeki varlığını meşrulaştıran argümanlar – terörle mücadele, İran tehdidi, enerji güvenliği – savaşla birlikte büyük ölçüde çökmüştür. Artık Körfez ülkelerinde giderek daha fazla insan, kendi topraklarındaki ABD üslerinin bir güvenlik garantisi değil, bir “hedef tabelası” olduğunu sorgulamaktadır.

Bölgesel uzmanların belirttiği gibi, Körfez kamuoyları, uzun yıllar süren “Amerikan koruması” mitosunun aslında ne kadar kırılgan olduğunu acı bir şekilde öğrenmiştir. Savaştan zaferle çıkan bir İran’ın yaratacağı yeni jeopolitik manzara, ABD’nin bölgedeki tüm müttefik ilişkilerini ve askeri yapılanmasını sorgulatacak niteliktedir. Batı’nın geleneksel olarak “müttefik” olarak nitelendirdiği bu monarşiler, ya yeni bölgesel süper güçle uyumlu bir politika izlemeye ya da tamamen işlevsizleşmeye mahkum olacaktır. Bu durum, ABD’nin son yıllarda Afganistan’dan çekilişiyle başlayan, Ukrayna’da Rusya’ya karşı yıpratma savaşında yaşadığı zorluklarla devam eden ve şimdi de Hürmüz’de İran karşısında uğradığı bu diplomatik hezimetle taçlanan emperyalist gerileyişin en son halkasıdır.