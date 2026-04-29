İran'dan ‘deniz haydutluğu’ açıklaması: ABD, 3.8 milyon varil petrol çaldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amir Said İrevani, ABD’nin Umman Denizi açıklarında iki İran gemisini durdurarak 3.8 milyon varil petrolü zorla el koymasını “devlet destekli deniz haydutluğu ve terörizm” olarak nitelendirdi. İrevani, BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi’ne gönderdiği resmi mektupta, Washington’un bu eylemlerinin uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirtti.

“ABD savcısı korsanlıkla övünüyor”

İrevani’nin mektubunda dikkat çektiği en çarpıcı nokta, bir ABD savcısının 27 Nisan’da yaptığı açıklamaydı. Söz konusu savcı, MT Majestic ve MT Tiffany adlı İran gemilerinin “korsanlık tarzında” durdurulmasıyla ve ardından 3.8 milyon varil İran petrolüne el konulmasıyla açıkça övündü. İrevani, “Bu açıklama, ABD’nin uluslararası hukuku hiçe saydığının resmi bir itirafıdır” dedi.

BM Şartı’nın 2. maddesinin 4. fıkrasının ihlali

İranlı diplomat, ABD’nin bu eylemlerinin BM Şartı’nın 2. maddesinin 4. fıkrasını (devletlerin birbirine karşı güç kullanmasını yasaklayan madde) doğrudan ihlal ettiğini vurguladı. Ayrıca, 1974 tarihli BM Genel Kurulu’nun 3314 sayılı Saldırı Tanımı kararına atıfta bulunan İrevani, “Bir devletin silahlı kuvvetlerinin başka bir devletin deniz ticaret filosuna saldırması, açık bir saldırı eylemidir” ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukuk mu, Washington’ın korsanlığı mı?

Uzmanlara göre ABD’nin bu eylemleri, emperyalist politikaların uluslararası hukuku nasıl araçsallaştırdığının tipik bir örneğidir. Kendi iç yasalarını bahane ederek uluslararası sularda başka bir ülkenin ticari gemilerini durdurmak, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne (UNCLOS) göre açık bir korsanlık suçudur. Ne var ki ABD, kendisini bu sözleşmenin bile dışında tutarak yıllardır “kuralları ben koyarım, uygulayan siz olursunuz” anlayışıyla hareket etmektedir.

ABD’nin saldırgan politikalarının perde arkası: Trump ve İsrail baskısı

Bu son olay, ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı geniş çaplı savaşın deniz cephesindeki yansımasıdır. Başkan Trump’ın “İran’ın petrol ihracatını sıfırlayacağız” söylemi ve İsrail’in baskıları doğrultusunda Pentagon, daha önce de Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi’nde İran gemilerini hedef almıştı. Ancak uzmanlara göre bu kez olay, açık denizde ve uluslararası sularda gerçekleşmiş olmasıyla bir “korsanlık devleti” görüntüsü vermektedir.

Tarihsel emsal: ABD’nin denizlerdeki hukuk tanımazlığı

ABD’nin deniz ticaretini hedef alması yeni değildir. 1980’lerde Nikaragua’nın limanlarını mayınlayan Washington, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) kararlarını hiçe saymıştı. 2003’te Irak’a ait tankerlerin durdurulması, 2011’de Libya açıklarında benzer operasyonlar ve şimdi de İran gemilerine el konulması, ABD emperyalizminin denizlerdeki “dilediğini durdurma” alışkanlığının sadece son halkalarıdır.

Trump’a iç cepheden tepki: “Uluslararası hukuku katlediyorsunuz”

ABD içinde de Trump’ın bu saldırgan politikalarına karşı sesler yükseliyor. Demokratik Partili senatörler, Savunma Bakanlığı’na gönderdikleri mektuplarda bu tür “korsanlık eylemlerinin” ABD’nin dünyadaki itibarını zedelediğini belirtirken, sivil toplum kuruluşları “Deniz haydutluğuna son” sloganlarıyla Beyaz Saray önünde protesto gösterileri düzenliyor.

İran: Misilleme hakkımız saklıdır

İrevani mektubunda, İran’ın uluslararası hukuka göre bu tür “küstahça eylemlere” karşı misilleme yapma hakkını saklı tuttuğunu belirtti. BM Güvenlik Konseyi’nden acilen ABD’nin bu eylemlerini kınamasını, tüm gemilerin ve yüklerinin derhal serbest bırakılmasını talep eden İranlı diplomat, aksi halde bu durumun “uluslararası barış ve güvenliğe doğrudan tehdit” oluşturacağı uyarısında bulundu.