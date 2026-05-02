Petrol şirketlerinden Hürmüz ablukasına uyarı: Fiyatlar patlamak üzere

ABD’nin en büyük petrol şirketleri, Hürmüz Boğazı’ndaki ablukanın her gün devam etmesinin küresel petrol fiyatlarını “eşi benzeri görülmemiş bir zirveye” yaklaştırdığı konusunda net bir uyarı yayımladı. ExxonMobil, Chevron ve ConocoPhillips, geçtiğimiz hafta yaptıkları ortak açıklamada, mart ve nisan aylarında devreye sokulan stratejik petrol rezervlerinin fiyatları geçici olarak “frenlediğini” ancak bu rezervlerin tükenmek üzere olduğunu belirtti. Bloomberg’in aktardığına göre şirketler, “Hürmüz kapalı kaldığı sürece dünya, savaş öncesinde tankerlerde ve depolarda biriktirilen ticari ve stratejik rezervleri tüketmeye devam ediyor. Bu durum sürdürülebilir değil” ifadelerini kullandı.

Financial Times ise durumu daha da çarpıcı bir dille özetledi: “Trump, petrol şirketi yöneticilerine Hürmüz ablukasının ‘aylarca sürebileceğini’ söyledikten sonra piyasalar, uzun süreli bir çatışma olasılığını fiyatlamaya başladı.” Gazetenin haberine göre, tüccarlar dört hafta içinde küresel stokların kritik seviyelerin altına düşeceğini ve bunun fiyatlarda patlamaya yol açacağını belirtiyor. Bu uyarı, yalnızca bir ekonomik öngörü değil, aynı zamanda Trump yönetiminin savaş stratejisinin doğrudan bir eleştirisidir. Zira Hürmüz Boğazı’nın abluka altına alınması, İran’a yönelik askeri saldırıların bir parçası olarak uygulanıyor ve bu politikanın mimarları arasında İsrail’in baskısı belirleyici rol oynuyor.

Küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nı hedef alan bu strateji, aslında ilk kez uygulanmıyor. 1980-1988 İran-Irak Savaşı sırasında her iki taraf da tankerleri hedef almış, 2019’da ise ABD’nin azami baskı kampanyası sırasında bir dizi gerilim yaşanmıştı. Ancak bugünkü ablukanın boyutu, tarihte benzeri görülmemiş bir düzeyde. Trump’ın “aylarca devam edebilir” sözü, savaşın bir “operasyon” değil, uzun vadeli bir ekonomik kuşatma olduğunu ortaya koymaktadır. Oysa bir ülkenin uluslararası bir su yolunu askeri güçle bloke etmesi, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin (UNCLOS) 87. ve 90. maddelerine açıkça aykırıdır. ABD’nin kendi imzalamadığı bu sözleşmeyi sürekli ihlal etmesi, uluslararası hukukun Washington için ne kadar “esnek” olduğunu göstermeye yetiyor.

Petrol şirketlerinin bu uyarısı, aynı zamanda ABD iç cephesinde yükselen bir rahatsızlığın da yansımasıdır. Savaşın başından bu yana benzin fiyatları galon başına ortalama 4 doların üzerinde seyrediyor; bazı batı eyaletlerinde bu rakam 5,5 doları buldu. AAA’nın verilerine göre, Amerikalı sürücüler geçen yılın aynı dönemine kıyasla depoyu doldurmak için yüzde 35 daha fazla ödüyor. Bu durum, Trump’ın “ekonomik başarı” söylemini boşa çıkarırken, Beyaz Saray’ın en sadık destekçileri arasında bile hayal kırıklığı yaratıyor. Geçen hafta Teksas’ta düzenlenen bir mitingde, bir seyirci “Oval ofis’te oturup petrol fiyatlarını izliyor musunuz, yoksa sadece Netanyahu’nun emirlerini mi yerine getiriyorsunuz?” diye bağırdı. Trump güvenlik görevlilerine bağırarak uzaklaştırılmasını istese de, bu soru havada kaldı.

Daha da önemlisi, Hürmüz ablukasının yarattığı ekonomik tahribat yalnızca ABD ile sınırlı değil. Avrupa ve Asya’daki ithalatçı ülkeler, enerji fiyatlarındaki artışın enflasyonu yeniden tetiklemesinden korkuyor. Bağımsız enerji analisti Vandana Hari, “Bu sadece bir petrol krizi değil, küresel bir resesyon tetikleyicisi olabilir” diyor. 1973’teki Arap petrol ambargosu batı ekonomilerini nasıl sarsmışsa, bugün de ABD’nin İsrail’in çıkarları doğrultusunda bölgeyi ateşe atması, dünyanın geri kalanını cezalandırmaktadır. O dönemde kriz iki yıl sürmüş ve küresel büyümeyi yüzde 5 oranında düşürmüştü. Bugün daha entegre bir küresel ekonomide, bir Hürmüz ablukasının yaratacağı şokun büyüklüğü tahmin edilemez.

Financial Times’ın haberinde dikkat çeken bir diğer nokta ise, piyasaların artık “kısa savaş” senaryosunu tamamen terk etmiş olması. Tüccarlar, Brent petrolün varil fiyatının önümüzdeki iki ay içinde 120 doların üzerine çıkabileceğini fiyatlıyor. Savaş öncesinde bu rakam 70 dolar civarındaydı. Bir hedge fon yöneticisi FT’ye verdiği demeçte, “Trump yönetimi ya İran’ı teslim alacak ya da dünya ekonomisini batıracak. İkisinin de mümkün görünmediği ortamda, tek gerçekçi senaryo fiyatların daha da yükselmesi” dedi. Bu çarpıcı analiz, emperyalist savaş politikalarının aslında emperyalist ülkenin kendi çıkarlarına bile ne kadar zarar verdiğini göstermektedir. Savaşı başlatanlar, “zaferi” ilan etseler de, piyasalar onların başarısız olduğunu fiyatlamaktadır.