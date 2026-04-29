İran’ın diplomasisi Washington’ı nasıl çöküşe sürükledi?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı 40 günlük savaşın ardından ilk kez bir Batılı lider, Washington’un ağır yenilgisini açıkça telaffuz etti. Alman Şansölyesi Friedrich Merz, yaptığı açıklamada “Tüm bir ulus, İran liderliği tarafından aşağılanıyor” diyerek ABD’nin savaş meydanında ve müzakere masasında nasıl köşeye sıkıştığını itiraf etti. Üstelik Merz, savaş patlak verdiğinde Trump’ın politikalarını desteklemiş bir isimdi. Bu geri adım, emperyalist bloğun kendi saflarında bile çözülme yaşadığını gösteriyor.

Tahran’dan ‘diplomasi dersi’: Tehditlere meydan okuyan turne

Ateşkesin ilk iki haftasında İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi’nin Pakistan, Umman ve Rusya’yı kapsayan üç ülke turu sıradan bir diplomatik nezaket ziyareti değildi. Bu, tam bir güç gösterisiydi. Zira Beyaz Saray, daha birkaç gün önce İranlı diplomatları hedef alan ‘dekapite grevleri’ tehdidinde bulunmuştu. Tahran bu tehditlere, en üst düzey diplomatını açıkça ve gururla bölge başkentlerinde dolaştırarak yanıt verdi. Mesaj açıktı: Sizin tehditleriniz boş, kırmızı çizgileriniz görünmez. Biz buradayız ve yapabileceğiniz hiçbir şey yok.

Hürmüz Boğazı’nda yeni gerçek: Kapılar İran’da

İran’ın savaş sonrası en büyük stratejik hamlesi ise Hürmüz Boğazı üzerinde oldu. Tahran yönetimi, dünya petrol arzının beşte birinin geçtiği bu stratejik su yolunun kontrolünün artık kendisinde olduğunu, bu konuda müzakere veya taviz söz konusu olmadığını ilan etti. Sonuçları küresel piyasalarda anında görüldü: Brent petrolün varil fiyatı geçtiğimiz günlerde 107 doların üzerine fırladı. Morgan Stanley gibi kuruluşlar, Hürmüz’deki kapanma sürdüğü sürece petrolünün 100 ila 110 dolar aralığında kalacağını tahmin ediyor. ABD’nin en büyük korkusu olan enerji krizi ve küresel enflasyon, İran’ın elinde somut bir koz haline geldi.

‘Bölünmüş Devletler’: Pentagon’da tasfiye, Beyaz Saray’da kaos

ABD cephesindeki manzara ise tam bir çözülmeyi yansıtıyor. Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Deniz Kuvvetleri Bakanı John Phelan arasındaki gerilim kamuoyuna yansırken, Phelan görevden alındı. Kısa süre içinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Randy George, Dönüşüm ve Eğitim Komutanlığı’ndan General David Hodne ve Ordu Papazlar Birliği Başkanı Tuğgeneral William Green Jr. da ya görevden alındı ya da istifaya zorlandı. Bu bir savaş makinesinin kontrolü değil, bir savaş makinesinin erime noktasıdır.

ABD’nin bir zamanlar en ateşli Trump destekçileri bile şimdi pişmanlık duyuyor. Eski Fox News sunucusu Tucker Carlson, “Onu desteklemek için yardım ettiğim için uzun süre eziyet çekeceğim” diyerek pişmanlığını dile getirirken, Trump’ın yakın çevresinden sayılan Ulusal Terörle Mücadele Merkezi eski Direktörü Joe Kent istifa etti ve bir mektupla Beyaz Saray’ın İsrail tarafından manipüle edildiğini iddia etti.

Tarihsel perspektif: İran direndi, sistem çökmedi

Tüm bu gelişmeler, ABD emperyalizminin Ortadoğu’daki en büyük yenilgilerinden birini işaret ediyor. İran, sevgili Lideri’ni, düzinelerce üst düzey komutanını, binlerce sivilini kaybettiği 40 günlük benzeri görülmemiş bir savaştan sonra ayakta kaldı. Karar alma mekanizması çalışıyor. Ne çöküş var, ne panik, ne geri çekilme. Bu, herhangi bir füzeden veya santrifüjden çok daha anlamlı bir zaferdir. ABD ise hiçbir stratejik hedefine ulaşamadı. Dünya bunu görüyor.