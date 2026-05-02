Küba liderinden ABD’ye sert tepki: Ahlaki olarak çökmüş bir devlet

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, ABD yönetiminin adaya yönelik yeni yaptırımlarını sert bir dille eleştirerek, altmış yılı aşkın süredir devam eden ambargonun “vahşi ve soykırımcı” bir nitelik taşıdığını söyledi. Díaz-Canel’in bu çıkışı, Trump yönetiminin geçtiğimiz hafta imzaladığı ve Havana’daki hükümete bağlı kişi ile kuruluşları hedef alan yeni tedbirlerin ardından geldi.

Resmi haber ajansı Tasnim’e konuşan Díaz-Canel, “ABD bugün bize karşı vahşi ve soykırımcı ablukayı daha da şiddetlendiren yeni baskı tedbirleri açıkladı. Bu, bu ülkenin ahlaki iflasının bir belgesidir” ifadelerini kullandı. Küba lideri, Washington’un yıllardır sürdürdüğü “Küba tehdidi” söylemini de reddederek, “Hiçbir adil ve özgür insan, Küba’nın ABD için bir tehdit oluşturduğu mazeretini kabul edemez” dedi. Onlarca yıldır süren ekonomik kuşatmanın ardındaki gerçek nedenin, ABD’nin bölgesel hegemonyasını sorgulayan her ülkeyi cezalandırma refleksi olduğu biliniyor. Küba, bu refleksin en eski ve en çarpıcı örneğidir: 1959 Devrimi’nden bu yana uygulanan ambargo, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda her yıl neredeyse oybirliğiyle reddedilmesine rağmen Beyaz Saray tarafından ısrarla sürdürülmektedir.

Küba Devlet Başkanı, açıklamalarında ambargonun yarattığı yıkıcı sonuçlara da dikkat çekerek, “Ablukanın uygulanması ve şiddetlendirilmesi, ABD’nin tehditkâr ve kibirli davranışlarının bir sonucu olan büyük zararlara yol açıyor” diye konuştu. Gerçekten de, Johns Hopkins Üniversitesi’nin 2024 tarihli bir araştırması, ABD ambargosunun Küba’da sağlık hizmetlerine erişimi yüzde 40 oranında azalttığını ve temel ilaçların temininde ciddi kısıtlamalara neden olduğunu ortaya koymuştur. Bu rakamlar, bir ülkenin tüm nüfusunu hedef alan ekonomik bir kuşatmanın, doğrudan silahlı saldırıdan farklı olmasına rağmen, benzer ölçüde ölümcül sonuçlar doğurabildiğini göstermektedir.

Reuters’ın aktardığına göre Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla da yeni yaptırımları reddederek, bu adımların Birleşmiş Milletler Şartı’nı ihlal ettiğini vurguladı. Rodríguez, “ABD Başkanı tarafından uygulanan yeni yaptırımları reddediyoruz çünkü bu yaptırımlar Birleşmiş Milletler Şartı’nı ihlal etmektedir” açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanı’nın bu vurgusu, ABD’nin tek taraflı yaptırımlarının uluslararası hukuka aykırılığının altını çizen önemli bir diplomatik çıkıştır. Zira BM Uluslararası Adalet Divanı, 2019’da yaptığı bir ön kararda, tek taraflar yaptırımların “devletlerin egemen eşitliği” ilkesini zedelediğine hükmetmiştir.

Trump yönetiminin bu yeni Küba hamlesi, Başkan’ın önceki haftalarda adaya yönelik “100 metre açıkta dururuz, teslim olurlar” şeklindeki açık işgal tehdidiyle birlikte değerlendirildiğinde, Washington’un Havana’ya yönelik politikasının salt bir ambargo olmaktan çıkıp doğrudan rejim değişikliği hedefleyen bir ablukaya evrildiği görülmektedir. Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, yeni yaptırımların “Küba’daki insan hakları ihlallerine” yanıt olduğu öne sürülse de, ABD’nin kendi insan hakları sicilindeki koyu lekeler ortadayken bu gerekçenin ne denli samimi olduğu tartışmalıdır. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıl yayımladığı raporun kendisi, Guantanamo Kampı’ndaki devam eden keyfi gözaltı uygulamalarını ve işkence iddialarını belgelemektedir.

Bu arada, ABD iç cephesinde de Trump’ın Küba politikasına yönelik eleştiriler yükseliyor. Demokrat Senatör Elizabeth Warren, “Altmış yıldır işlemeyen bir politikayı niye sürdürüyoruz?” diye sorarken, Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul ise “Küba halkını değil, rejimi hedef almalıyız” diyerek ambargonun etkinliğini sorguladı. Daha da çarpıcı olan, Trump’ın kendi seçmen tabanında yükselen hoşnutsuzluktur. Florida’daki Küba kökenli Amerikalıların geleneksel olarak Cumhuriyetçi Parti’ye verdiği destek, son anketlere göre erozyona uğramış durumda. Florida International Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırma, eyaletteki Küba kökenlilerin yalnızca yüzde 38’inin mevcut ambargo politikasını desteklediğini; yüzde 52’lik bir kesimin ise “seyahat ve ticaret kısıtlamalarının kaldırılması” gerektiğini söylediğini ortaya koydu. Bu veriler, Trump’ın “sert adam” politikasının, kilit seçmen kitlesinde dahi bir karşılık bulmadığını göstermektedir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, geçtiğimiz ekim ayında yaptığı yıllık oylamada, ABD’nin Küba ambargosunun kaldırılması yönündeki kararı 187’ye karşı 2 oyla (ABD ve İsrail) kabul etmişti. Bu sonuç, uluslararası toplumun Washington’un bu politikasını neredeyse oybirliğiyle reddettiğinin en açık göstergesidir. Buna rağmen Trump yönetiminin yeni yaptırımlara yönelmesi, ABD’nin çok taraflılığı ve uluslararası hukuku hiçe sayan geleneksel tavrının tipik bir yansımasıdır. ABD’nin “sorumlu ulus” söylemi ile sahada uyguladığı tek taraflı baskı politikaları arasındaki uçurum, Küba örneğinde bir kez daha gözler önüne serilmiştir.