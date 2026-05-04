Tucker Carlson: “Washington, Netanyahu Üzerindeki Etkisini Kaybediyor”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Amerikalı gazeteci ve yorumcu Tucker Carlson, yaptığı değerlendirmede ABD’nin İsrail üzerindeki geleneksel siyasi etkisinin zayıfladığını iddia etti. Carlson’a göre Washington yönetimi, özellikle son dönemde yaşanan gelişmeler karşısında Tel Aviv’in politikalarını yönlendirme konusunda geçmişteki kadar belirleyici olamıyor.

Carlson, Trump yönetiminin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kararlarını sınırlamakta zorlandığını ve bu durumun bölgedeki diplomatik girişimleri karmaşık hale getirdiğini savundu. “ABD uzun süre İsrail’in en güçlü siyasi destekçisi oldu. Ancak bugün gelinen noktada Washington’ın Tel Aviv üzerindeki etkisinin sorgulandığı bir tablo ortaya çıkıyor,” ifadelerini kullandı.

Analistler, ABD-İsrail ilişkilerinin tarihsel olarak güçlü stratejik temellere dayandığını ancak bölgesel gelişmeler, iç siyaset dinamikleri ve değişen güvenlik önceliklerinin zaman zaman iki ülke arasındaki politika koordinasyonunu zorlaştırabildiğini belirtiyor.

Uzmanlara göre Washington’ın Ortadoğu’daki diplomatik rolünün geleceği, hem ABD yönetiminin bölgeye yönelik stratejisi hem de İsrail’in güvenlik politikalarıyla kuracağı dengeye bağlı olacak.